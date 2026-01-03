Gobierno del Estado de México capacita a más de 10 mil servidores públicos para una atención más humana y eficiente

Con el objetivo de fortalecer una administración pública más preparada, cercana y comprometida con la ciudadanía, el Gobierno del Estado de México profesionalizó durante 2025 a más de 10 mil personas servidoras públicas, a través de programas de formación enfocados en la resolución pacífica de conflictos, la ética en el servicio público y la gestión emocional.

De acuerdo con el comunicado de prensa 0012, emitido el 3 de enero de 2026, estas acciones fueron impulsadas por el Instituto de Profesionalización de la Oficialía Mayor, como parte de una estrategia integral para consolidar una cultura de paz, promover el trato digno y mejorar la calidad de la atención a las y los mexiquenses.

Uno de los ejes centrales de esta política de capacitación fue el curso “Análisis y Resolución de Conflictos desde la Cultura de Paz”, en el que participaron 4 mil 810 servidoras y servidores públicos. Este programa tiene como finalidad dotar al personal gubernamental de herramientas que les permitan identificar, analizar y transformar situaciones conflictivas mediante estrategias pacíficas, fomentando ambientes laborales respetuosos y orientados al bienestar social.

En este esfuerzo participaron trabajadoras y trabajadores de 25 dependencias estatales, entre ellas las áreas de Salud, Seguridad, Educación, Trabajo y Justicia, sectores que mantienen contacto directo y cotidiano con millones de personas en el Estado de México. La capacitación busca que el personal de estas instituciones cuente con mayores habilidades para atender conflictos de manera empática y efectiva, tanto al interior de las dependencias como en la atención al público.

Otro de los programas destacados es “El Poder de Servir”, mediante el cual, entre enero y octubre de 2025, se capacitó a 3 mil 729 servidoras y servidores públicos a través de conferencias y talleres presenciales. Esta iniciativa está enfocada en fortalecer la ética pública, la vocación de servicio y el trato digno, con el propósito de impulsar una administración más sensible, ágil y cercana a las necesidades de la población.

De forma complementaria, el Programa de Gestión Emocional desarrolló 45 actividades formativas dirigidas a 2 mil 280 trabajadoras y trabajadores del gobierno estatal. Este programa promueve el manejo adecuado de las emociones, la mejora de la comunicación interna y el fortalecimiento de relaciones interpersonales saludables, elementos clave para elevar la calidad del servicio público y prevenir el desgaste laboral.

Las autoridades estatales destacaron que la profesionalización del personal público no solo impacta en el desempeño interno de las dependencias, sino que se traduce directamente en una mejor atención a la ciudadanía, con procesos más eficientes, un trato respetuoso y una mayor sensibilidad ante las problemáticas sociales.

Con estas acciones, el Gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de construir instituciones más humanas y preparadas, convencido de que la transformación del servicio público también se logra desde la formación continua y el fortalecimiento de valores como la paz, la empatía y El Poder de Servir.