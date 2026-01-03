Profeco orienta a los Reyes Magos para elegir juguetes adecuados este 6 de enero

En el marco de la celebración del Día de Reyes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a madres, padres y tutores así como a los tradicionales Reyes Magos para realizar una compra informada y responsable de juguetes, priorizando el desarrollo integral de niñas y niños, así como la seguridad y el buen uso del gasto familiar.

La dependencia federal señaló que, al momento de elegir un juguete, no basta con guiarse únicamente por la edad recomendada por el fabricante, sino que es importante considerar las habilidades, intereses y etapa de desarrollo de cada niña o niño. De acuerdo con Profeco, esta práctica permite que el juguete cumpla su función lúdica y educativa, evitando frustraciones o riesgos por un uso inadecuado.

La institución también subrayó la importancia de preferir juguetes que fomenten la creatividad, la imaginación y la convivencia, ya sea entre hermanos, amigos o en familia. Juegos de mesa, rompecabezas, juguetes didácticos y aquellos que promueven la actividad física o el trabajo en equipo contribuyen no sólo al entretenimiento, sino también al desarrollo social y emocional de la infancia.

Otro de los puntos destacados por Profeco es la conveniencia de planear la compra con anticipación. Buscar el juguete días antes del 6 de enero permite a las personas consumidoras examinar con calma el tipo y la calidad del producto, revisar materiales, verificar que no tenga piezas pequeñas que representen un riesgo y comparar precios entre distintos establecimientos. Esta previsión, además, ayuda a evitar compras de último momento que suelen ser más costosas.

En ese sentido, la dependencia recordó que las y los consumidores cuentan con la herramienta digital “Quién es Quién en los Precios”, disponible en el sitio oficial https://qqp.profeco.gob.mx/. A través de esta plataforma es posible consultar y comparar precios de una amplia variedad de productos, incluidos juguetes, en diferentes tiendas del país, lo que facilita identificar opciones más económicas y tomar decisiones informadas.

Profeco también recomienda conservar el comprobante de compra, ya que este documento es indispensable en caso de que se requiera hacer válida una garantía, solicitar un cambio o presentar alguna queja ante la institución. Asimismo, exhorta a revisar que los juguetes cuenten con información clara en español, incluyendo instrucciones de uso, advertencias y datos del fabricante o importador.

Con estas acciones, la Procuraduría Federal del Consumidor busca proteger los derechos de las y los consumidores, promover un consumo responsable y contribuir a que el Día de Reyes sea una experiencia positiva y segura para las niñas y los niños, sin comprometer la economía familiar.