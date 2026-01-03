Suben a 24 los municipios afectados tras sismo de 6.5 de este viernes

Daños del sismo de 6.5 en Chilpancingo, Guerrero (Dassaev Téllez Adame)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), actualizó a 24 el número de municipios de Guerrero que registraron algún tipo de afectación por el sismo de magnitud 6.5 que azotó al país este viernes y precisó que continúa con la evaluación de daños y la recuperación de servicios, en coordicancion con el Gobierno Federal, así lo informó este sábado.

Mediante un comunicado, la CNPC expresó que “se activaron de manera inmediata los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)” para la atención a la población, la evaluación de daños y el restablecimiento de servicios tras el movimiento telúrico.

Hasta el viernes, se contabilizaron 16 municipios en la entidad que registraron afectaciones por el sismo, con el reporte de 144 viviendas con daños de nivel bajo y medio.

Entre las localidades se encuentran Acapulco de Juárez; San Marcos, el epicentro del terremoto; Tecoanapa; Las Vigas; Ayutla de los Libres; San Luis Acatlán; Malinaltepec (Costa Chica).

Además, Juchitán, Nuu savi, Cuautepec, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Acatepec, Copanatoyac, Zitlala y Huamuxtitlán.

Asimismo, Protección Civil comentó que se mantiene la evaluación y cuantificación de viviendas afectadas en dichos municipios y que, para apoyar esa tarea, desplegó al municipio de San Marcos una Misión de Enlace y Coordinación.

El comunicado agregó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para la atención de la población afectada.

También informó que personal técnico especializado de la Comisión Nacional del Agua atiende la rehabilitación de los sistemas de captación de agua potable Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec de Acapulco de Juárez, debido a afectaciones vinculadas al suministro eléctrico.

En cuanto a la energía, el nuevo reporte indicó que la Comisión Federal de Electricidad activó su Sistema de Atención de Emergencias con el despliegue de 354 trabajadores electricistas, 79 grúas y 138 vehículos.