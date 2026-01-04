IMSS recibe predios donados para construir Centros de Educación y Cuidado Infantil en el oriente del Edomex

Nuevos predios para construir más CECI´s El Consejo Técnico del IMSS, encabezado por Zoé Robledo, aprobó la donación de terrenos de los ayuntamientos de Tlalnepantla de Baz, Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco Solidaridad, para construir cuatro Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en benefició de hijas e hijos de personas trabajadoras afiliadas al instituto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la donación de cuatro predios por parte de los ayuntamientos de Tlalnepantla de Baz, Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco Solidaridad, a fin de construir Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI´s) del IMSS.

Cabe recordar que el modelo CECI -que sustituye al servicio de guarderías del instituto- promueve el bienestar integral de niñas y niños hasta los cuatro años de edad bajo un esquema de atención de calidad, educación y formación.

El Consejo Técnico, encabezado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, el director de Administración, Borsalino González Andrade, enfatizó la sensibilidad y apoyo de las autoridades municipales para que el Seguro Social reciba cuatro predios en zonas con alta demanda de espacios para niñas y niños de personas trabajadoras, al tiempo de avanzar en la meta para la construcción de 1,000 Centros de Educación y Cuidado Infantil en todo el país.

Dijo que en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, junto a la construcción del Centro de Educación y Cuidado Infantil de 250 espacios para niñas y niños, en el terreno de casi 17 mil metros cuadros también se edificará una Unidad de Medicina Familiar (UMF) Plus, un nuevo modelo que amplía las capacidades de resolución en el Primer Nivel de atención.

Dicha UMF contará con 20 consultorios de Medicina Familiar, 10 de enfermera especialista en Medicina Familiar y tres de medicina de especialidad; sala de Hemodiálisis con capacidad de 20 máquinas, consultorio de Nefrología, Salud Mental y Centro de Atención a Diabetes (CADIMSS).

También contará con área de Medicina Física y Rehabilitación, Urgencias, Laboratorio con un esquema amplio de pruebas, área de Imagenología con mastógrafo, rayos X y se buscaría implementar un tomógrafo.

González Andrade dijo que en Tlalnepantla de Baz, el ayuntamiento donó un terreno de 2,000 metros cuadrados en el que se proyecta la construcción de un CECI con 150 lugares en la Unidad Habitacional El Rosario I; en Nezahualcóyotl el predio comprende poco más de dos mil metros cuadrados en la colonia El Sol.

Además, en la colonia Granjas de Chalco, municipio de Chalco, se edificará un CECI en un terreno de mil 678 metros cuadrados y que dispondrá de 110 lugares para niñas y niños.