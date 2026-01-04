Julio Menchaca: con la Presidenta, México tiene una gran líder

Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca refrendó su apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus decisiones en el país y también en el contexto internacional

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, refrendó su apoyo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en sus decisiones en el país “y también en un contexto internacional”.

Así lo estableció en el marco de una visita de supervisión encabezada por la jefa del Ejecutivo Federal a la refinería de Tula, en la entidad hidalguense, en donde el mandatario estatal, Menchaca Salazar aseveró a Sheinbaum Pardo. “siempre va a contar con el respaldo de esta comunidad, que está con usted acompañándola en las decisiones trascendentales de nuestro país y también en un contexto internacional en donde su liderazgo sin duda será la luz que ilumine la resolución de los conflictos.

“Nosotros -abundó-, tenemos en nuestro país a una gran líder: la presidenta de la República, quien además de una sólida formación académica, tiene la calidad moral para guiar los destinos en nuestra entidad”.

Director general de Pemex El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla resaltó que se avanza en el rescate de la soberanía energética en el país

En su oportunidad, en el marco de una visita de supervisión a la refinería de Tula, Hidalgo, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez enfatizó la modernización de la refinería de Tula, ha permitido rescatar la soberanía energética, garantizar el abasto de combustibles a precios accesibles e impulsar el desarrollo sostenible del país.

Esta, aseveró, es una visión distinta de la que tenían los gobiernos neoliberales los cuales buscaron acabar con el Sistema Nacional de Refinación, argumentando que era más barato importar que producir gasolina, que las refinerías nacionales eran obsoletas e ineficientes, que la refinación no era negocio y que no vale la pena en invertir en mejorar y menos en ampliar las instalaciones y que debía limitarse a producir y exportar petróleo crudo e importar productos refinados.

Ese abandono, dijo, con la reforma energética de 2013 facilitó el proceso destructivo del Parque Nacional de Refinación, en 2017 se legalizó y privatizó el comercio de petrolíferos y se culminó con una política deliberada de abandono de las refinerías cuyo resultado fue llevarlas a producir menos del 30% del consumo nacional de gasolina.

Rodríguez Padilla señaló que dicha devastación se detuvo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República con visión estratégica le dio la más alta prioridad a la autosuficiencia en gasolinas, comenzó el rescate, modernización y ampliación del Sistema Nacional de Refinación, con la reparación de los seis complejos existentes, la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, la conversión profunda de las refinerías de Tula y Salina Cruz y la adquisición de la refinería de Deer Park, en Texas.

Asimismo, advirtió que con la determinación y liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum el proceso de crudo en la refinería de Dos Bocas ha logrado niveles de 320,000 barriles diarios, el proceso de las siete refinerías locales ha superado la cuota de un millón 400,000 barriles diarios, el margen de refinación es positivo, alrededor de 11 dólares por barril, y en particular en la refinería de Tula de 13 dólares por barril, con lo que, subrayó “Pemex no pierde al refinar al contrario, genera valor”.

Gasolina, diésel y turbosina contabilizan más del 60% de la producción nacional, y el combustóleo está en franca regresión.

“Esta refinería no produce combustóleo, ahora exportamos diésel en lugar de importarlo, esta refinería alcanza niveles de proceso de 270,000 barriles diarios un avance notable tomando en cuenta que en 2019 paró totalmente por el maltrato acumulado en años anteriores”, y se ha registrado una disminución de las exportaciones de petróleo crudo, porque ahora se procesa y se le da valor agregado en las refinerías nacionales.

“Nada de lo anterior hubiera sido posible sin el compromiso y tenacidad de nuestros directores y el personal de la dirección de procesos industriales de Pemex, pero también de la estrecha coordinación de Pemex y la secretaría de energía”, sostuvo, al tiempo que dijo a la Presidenta Sheinbaum Pardo: “avanzamos porque hay rumbo coordinación y compromiso, Pemex responde y Tula está presente”.

A su vez, la directora general de grupo ICA, Guadalupe Philips Margain resaltó la modernización de las refinerías y en el caso de la de Tula implica utilizar la capacidad instalada de Pemex y transformarla para que se vuelva más eficiente y más limpia.

Señaló que se construyó la planta de coque está en operación desde agosto del año pasado en su primera fase “y la segunda comenzará a mediados de este año con la integración de todas las plantas de apoyo que son plantas de hidrógeno” y subrayó la colocación de un reactor en una planta de diésel que eliminará el azufre y producir diésel de bajo azufre, limpio que es lo que requiere el país.

Dos bocas, añadió, fue diseñado para 340 mil barriles diarios de refinación, hoy ya alcanzó 320 mil barriles, lo cual calificó de un éxito y este año, añadió, se concluirá la modernización de Tula, “el año que entra concluiremos la modernización de Salina Cruz y con eso repotenciar la capacidad instalada de Pemex para producir productos de valor agregado”, señaló.