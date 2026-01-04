La CFE trabajó initerrumpidamente durante 2025 con acciones para ganrantizar el bienestar de México

Logros de la CFE en 2025

En el año 2025, bajó la dirección de Emilia Esther Calleja Alor, la Comisión Federal de Electricidad alcanzó logros mes tras mes para asegurar que la energía eléctrica llegara a todo México con calidad, suficiencia, firmeza y confiabilidad.

Durante enero de dicho año, personal de la CFE recuperó el suministro eléctrico a los 98,576 usuarios que resultaron afectados por el paso del frente frío No. 25, en Baja California, en menos de 14 horas con acciones inmediatas a ininterrumpidas.

En febrero de 2025 dio banderazo para la entrada en operación de la Central Ciclo Combinado Salamanca, con una capacidad instalada de 927.1 Megawatts en beneficio de más de 5 millones de habitantes.

En el tercer mes del año, la comisión se vio beneficiada por el decreto firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para recuperar a Pemex y a la CFE como empresas públicas del Estado.

La directora general presentó en abril el Plan de Expansión de la CFE 2025-2030, que tiene como meta terminar 158 proyectos con una inversión de 124 mil millones de pesos.

En junio se recibieron reconocimientos financieros: uno por la emisión de su Bono Sustentable de 2024 y el primer lugar como una emisora gubernamental con mayor monto en deuda a largo plazo.

Para el mes de agosto se anunció el fortalecimiento de las líneas de transmisión con una inversión de 8 mil 177 millones, para garantizar que la energía eléctrica para garantizar la distribución eléctrica en el país en respuesta al crecimiento económico de México.

En septiembre la CFF hizo historia al colocar su primer bono por 725 millones de dólares a través de la CFE Fibra E, para fortalecer la Red Nacional de Transmisión.

Durante octubre, tras fuertes lluvias en la región oriente de México, la CFE restableció al 100% el suministro eléctrico a los usuarios afectados en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Para llevar a todo el país el acceso al internet de manera gratuita, en beneficio de la comunidad hospitalaria y usuarios del sistema, en noviembre el IMSS BIENESTAR y CFE firmaron un acuerdo de colaboración para la instalación de puntos de internet gratuito en clínicas y centros de salud.

El pasado 10 de diciembre, con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la CFE finalizó la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, la cual inició el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Comisión vincula su cadena de valor con la aplicación transversal de la perspectiva de género en toda la organización.

Con estas acciones la CFE favorece que México tenga la energía eléctrica para pueblos, industrias, servicios prioritarios y la sociedad en general.