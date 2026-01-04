México, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay rechazan acciones militares de EU en Venezuela

Fotografía difundida a través de Social Truth de Nicolás Maduro esposado Foto: Vía Social Truth

El Gobierno de México, junto con Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, manifestó su rechazo a las acciones militares ejecutadas de manera unilateral por Estados Unidos en territorio de Venezuela, al considerar que vulneran principios fundamentales del derecho internacional y representan un riesgo para la paz y la estabilidad regional.

En un comunicado conjunto difundido este domingo, las seis naciones expresaron su “profunda preocupación y rechazo” por los hechos ocurridos en Venezuela, donde, de acuerdo con la información disponible, fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Los gobiernos señalaron que estas acciones contravienen la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Los países firmantes advirtieron que este tipo de intervenciones constituyen un precedente peligroso para la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil. En ese contexto, reiteraron que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas.

El pronunciamiento también reafirma el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz y hace un llamado a la unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad de la región.

Además, se exhorta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a utilizar sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones.

Finalmente, México y los demás países expresaron su preocupación ante cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos de Venezuela, al considerar que estas acciones son incompatibles con el derecho internacional y podrían afectar la estabilidad política, económica y social de la región.