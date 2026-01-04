Presidenta Claudia Sheinbaum reitera colaboración sin subordinación en relación con Estados Unidos

En su primera gira de trabajo del año 2026, realizada en la Refinería de Tula en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum no titubeó: dejó claro que una intervención militar o cualquier tipo de intromisión de Estados Unidos en México no es opción.

Frente a las declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump, que sugirió posibles acciones más “enérgicas” contra el narcotráfico, Sheinbaum respondió con firmeza y humor diplomático: México colabora, pero no se subordina ni renuncia a su soberanía.

Para la mandataria, la relación bilateral con el vecino del norte debe centrarse en la cooperación coordinada en temas de seguridad y otros asuntos relevantes, donde cada país mantenga su independencia y responsabilidad. “Colaboración, coordinación, sin subordinación”, fue la fórmula que repitió como mantra ante la prensa.

¿Por qué se mencionó una intervención de Estados Unidos en México?

La polémica alrededor de un posible involucramiento estadounidense en México tiene eco tras una operación militar en Venezuela que culminó con la detención de Nicolás Maduro, lo que llevó a Trump a comentar en medios que acciones similares podrían ser consideradas en otros países del hemisferio, incluido México. Sin embargo, Sheinbaum lo aclaró de inmediato: esas no son opciones para México.

Además, la presidenta recordó que, si bien México y Estados Unidos trabajan juntos para frenar la violencia y el narcotráfico, cada país tiene su territorio y responsabilidades, sin injerencias externas.

El petróleo y la soberanía energética

Más allá de la seguridad, otro de los ejes centrales de las declaraciones de Sheinbaum fue la defensa de la soberanía energética. Desde la refinería, la presidenta defendió al petróleo como pilar estratégico para el país, subrayando que mantener el control de la producción y refinación de combustibles es vital para la independencia económica y política de México.

Recordó que en años pasados hubo intentos por privatizar o reducir la capacidad de PEMEX y otras instituciones públicas, pero que la visión actual es fortalecerlas para asegurar que México tenga autonomía energética y no dependa de factores externos.

Una relación con Estados Unidos que se construye… sin bajar la guardia

A pesar de las tensiones retóricas, Sheinbaum enfatizó que la relación con Estados Unidos no se rompe, sino que continúa bajo los principios de respeto mutuo, diálogo y acuerdos basados en intereses compartidos. Esto incluye temas de seguridad, comercio y desarrollo regional.

La mandataria subrayó que la política exterior de México se rige por la no intervención y la solución pacífica de controversias, reafirmando que la cooperación no implica perder autonomía ni permitir que otro país dicte decisiones internas.