Publican en el DOF la creación del Consejo Editorial de la Revista del Consumidor

El Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que se crea el Consejo Editorial de la Revista del Consumidor, un órgano colegiado e interdisciplinario encargado de revisar, opinar y promover la difusión de los contenidos y materiales que integran cada número de la publicación, conforme a la política editorial establecida. El acuerdo entró en vigor un día después de su publicación.

La creación y conformación de este Consejo fue anunciada previamente el 25 de noviembre, durante un acto protocolario encabezado por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, en el que se dieron a conocer los nombres y perfiles de las personas integrantes.

Se trata de especialistas con trayectoria y prestigio reconocidos en los ámbitos editorial, científico, cultural o en la promoción de los derechos de las personas consumidoras.

De acuerdo con el documento publicado en el DOF, el Consejo Editorial sesionará de manera ordinaria tres veces al año, una cada cuatrimestre, y podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando así se considere necesario. Las reuniones podrán realizarse de forma presencial o remota, dependiendo de las circunstancias.

Este órgano colegiado estará presidido por la persona titular de la Secretaría de Economía o por quien ésta designe. La Secretaría Técnica estará a cargo de la persona titular de la Profeco en turno, mientras que la Secretaría Ejecutiva será encabezada por la persona titular o encargada de la Coordinación General de Educación y Divulgación.

Las personas integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, y quien presida contará con voto de calidad. La participación será de carácter honorífico, por lo que no habrá remuneración o retribución alguna.

El encargo tendrá una duración de tres años, con posibilidad de renovarse por un periodo igual una sola vez. Las solicitudes de renovación y las propuestas de nuevas integraciones deberán presentarse con al menos un mes de anticipación ante la presidencia del Consejo, procurando en todo momento la equidad de género.

El acuerdo establece que las y los consejeros podrán ser sustituidos o removidos antes de concluir su periodo en caso de faltar de manera injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones de forma aislada dentro de un plazo de dos años.

Para enriquecer los contenidos, el Consejo Editorial podrá invitar, previo consenso, a personas especialistas que brinden asesoría en temas o áreas de conocimiento específicas. Estas personas tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Las decisiones del Consejo se tomarán por consenso, con el objetivo de garantizar que los materiales sean pertinentes y estén apegados a la normatividad aplicable y a la política editorial.

Las funciones del Consejo Editorial serán la elaboración y aprobación de sus Reglas de Operación y Funcionamiento, la determinación y emisión de la política editorial de la Revista del Consumidor, así como la opinión sobre los temas prioritarios en materia de consumo que se aborden en la publicación, con el fin de informar y fomentar la educación de las personas consumidoras respecto a bienes, productos y servicios.

También deberá promover el consumo informado, razonable, sustentable y saludable; garantizar altos estándares de calidad en la revista; actualizar sus contenidos para asegurar una publicación constructiva y eficaz; fomentar los derechos de las personas consumidoras, y proponer la difusión de recomendaciones, alertas de riesgos, mejores prácticas de consumo y contenidos en un lenguaje accesible, incluyente y no sexista.

El Consejo contará también con una Junta Editorial que se reunirá de manera mensual para revisar los contenidos del número siguiente de la Revista del Consumidor.

Esta Junta estará presidida por la persona titular de la Profeco e integrada por la persona titular de la Coordinación General de Educación y Divulgación, las personas titulares de las Subprocuradurías, de las Coordinaciones Generales, así como de la Dirección General del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, la Dirección General de Difusión y la Dirección Editorial.