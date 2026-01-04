Sufren familias y Reyes Magos: roscas y juguetes elevan precios un 21% y 18 % respectivamente

Rosca de Reyes y Chocolate, una tradición que cada año sale más cara a las familias mexicanas Rosca de Reyes (La Crónica de Hoy)

Las familias mexicanas aún no se recuperan de los gastos de Navidad y Año Nuevo cuando ya enfrentan un fuerte desembolso para la llegada de los Reyes Magos y la tradicional Rosca de Reyes con su respectivo chocolate que registra un incremento del al menos un 21 % en su costo dependiendo del tamaño y calidad de ese delicioso pan mientras que los juguetes tienen un incremento del 18 %. aproximadamente.

El año pasado la celebración en familia registró un precio de 745 pesos, tomando en cuenta una familia de hasta 15 personas, pero este año se contempla que el gasto sea de mínimo 901 pesos, pero dependerá mucho del tipo de chocolate que se compre, la marca de la leche y hasta del tipo de rosca, porque puede ser la más tradicional y sencilla a la especializada rellena o gourmet que se han popularizado entre la población mexicana desde hace unos años.

De hecho este tipo de roscas gourmet, con rellenos y presentaciones especiales, elevan aún más el gasto, ya que en tamaño chico van desde los 320 en panaderías de barrio, 500 en supermercados y hasta 650 pesos en panaderías de franquicia; pero pueden llegar hasta los 610, 800 y 950 pesos si son tamaños grandes.

Un análisis realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes A.C. (ANPEC) señala un amplio abanico de precios de las roscas, según tamaño, variedad de ingredientes y el lugar donde se compren.

En el caso de las roscas tradicionales de tamaño chico puede encontrarse desde 290 pesos en panaderías de barrio, 312 pesos en supermercados y hasta 420 pesos en panaderías de franquicia. Para las roscas grandes los precios oscilan entre los 560, 600 y 650 pesos, respectivamente.

Eso sin contar el precio del chocolate con leche, pues se puede pagar hasta 341 pesos considerando cinco litros de leche y un paquete de tablillas de chocolate con siete piezas, pero también depende de la marca de cada uno de los productos y el sitio donde se adquieran.

SUFREN REYES MAGOS

Los Reyes Magos por su parte también sufrirán los estragos de la inflación y alza en los precios de este 2026 pues tendrán que considerar un incremento del 18 % en los juguetes estimado para dos hijos y cada uno reciba un regalo de alrededor de 1 mil 350 pesos, mientras que en el 2025 solo se desembolsaron 1 mil 145 pesos con el mismo concepto.

Este año los juguetes más vendidos son muñecos de acción, como los de superhéroes o personajes populares como Minecraft o Brainrot cuyos precios oscilan entre los 250 y los 1 mil 500 pesos, dependiendo el lugar de compra, así como si están considerados como de colección.

También los juegos interactivos que fomentan el aprendizaje y permiten a los niños desarrollar habilidades mientras se divierten son entre los más buscados por los reyes y cuyos precios oscilan entre los 300 y 750 pesos; mientras que los peluches pueden costar desde 300 hasta los 1 mil 300 pesos según el tamaño y lugar de compra

Otros de los juguetes muy solicitados son las muñecas barbie, las princesas o LOL, cuyos precios pueden ir desde los 350 pesos en modelos muy básicos hasta más de 1 mil 500 pesos con set medianos de accesorios y cuyo precio varía drásticamente dependiendo del lugar de compra y de la cantidad de características que tengan.

Entre los juguetes más vendidos este año se encuentran: Muñecos de acción, como superhéroes o personajes populares, con precios de 250 a mil 500 pesos en versiones de colección

Juegos interactivos educativos, con costos entre 300 y 750 pesos

Peluches, como los Labubus, con precios de 300 a 1,300 pesos, según tamaño

Muñecas, como Barbie, princesas o LOL, desde 350 pesos en modelos básicos hasta 1,500 pesos en sets con accesorios así como pistolas de hidrogel o dardos de espuma, con precios que van de 200 a 1,000 pesos