Tras haber sido secuestrado, homicidio de Adrián Corona sacude a Jalisco

Adrián Corona fue encontrado sin vida tras haber sido secuestrado en 2025

El 27 de diciembre de 2025, José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona, partió con su familia por la carretera libre hacia la costa jalisciense. Todo parecía un paseo familiar típico de fin de año, hasta que arribaron al punto conocido como Crucero Volcanes, muy cerca de Talpa de Allende y Atenguillo.

Fue ahí cuando un grupo de hombres armados interceptó el vehículo. Tras despojar a la familia de sus pertenencias, se llevaron por la fuerza a Corona, dejando a sus acompañantes ilesos y sin ninguna señal clara de lo que ocurriría después.

Entre la desaparición y el hallazgo

No hubo llamadas pidiendo rescate, ni mensajes con exigencias económicas. Nada. El silencio fue tan pesado como la incertidumbre que se apoderó de sus seres queridos.

Fue hasta el 29 de diciembre que las autoridades encontraron el cuerpo de Corona a un costado de la carretera, muy cerca del lugar donde había sido secuestrado. De acuerdo con los peritajes iniciales, el cadáver presentaba huellas de violencia, golpes y al menos un impacto de bala, lo que llevó a la Fiscalía de Jalisco a clasificarlo como homicidio.

El cuerpo fue entregado a su familia el 1° de enero de 2026, marcando un inicio de año doloroso para quienes lo conocieron.

¿Quién era Adrián Corona?

Originario de Tonaya, Jalisco, Corona era más que un empresario: era una figura del mundo del tequila y mezcal regional. Bajo su liderazgo, Grupo Corona se consolidó como una fuerza local con presencia en la producción y comercialización de bebidas destiladas tradicionales del estado.

Su nombre estaba ligado a una tradición que va más allá de los muros de una destilería; significaba empleo, producción familiar y raíces jalisciences.

Investigación abierta, preguntas sin respuestas

La Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene abierta la carpeta de investigación para dar con los responsables del crimen, aunque hasta ahora no se han reportado detenciones ni líneas claras sobre el móvil del homicidio.

La Sierra Occidental y la carretera libre hacia la costa han sido escenarios de diversos hechos delictivos en los últimos años, lo que complica todavía más el panorama de seguridad en la región.