Canciller de la Fuente refuerza el posicionamiento de Sheinbaum: México privilegia el diálogo y la negociación para resolver conflictos

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, reiteró la postura del Gobierno de México de condenar las acciones militares unilaterales y rechazar cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados, al inaugurar la XXXVII Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026.

Subrayó que este posicionamiento incluye el caso de Venezuela y se sustenta en el respeto al artículo 2 de la Carta de la ONU, así como en los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y defensa de los derechos humanos.

Ante representantes diplomáticos, el canciller respaldó la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada al diálogo, la negociación y la preservación de América Latina y el Caribe como zona de paz, además de reiterar la disposición de México para facilitar esfuerzos que eviten una escalada de conflictos.

También llamó a la ONU a asumir un papel más activo y eficaz frente a las violaciones al derecho internacional en un contexto de nuevas dinámicas multipolares.

De la Fuente destacó que la protección de los connacionales en el exterior es una prioridad del gobierno federal y resaltó el fortalecimiento de la red consular en Estados Unidos, donde se realizaron 5.5 millones de trámites en el último año.

Asimismo, afirmó que México mantiene con Estados Unidos una relación de diálogo y cooperación basada en la reciprocidad y el respeto a la soberanía, con énfasis tanto en el combate al tráfico de drogas como al de armas, y anunció avances administrativos en la Cancillería, incluidos concursos de ascenso en el servicio exterior y técnico-administrativo.