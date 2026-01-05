Conapesca cumple sus metas; capacitó a más de mil 500 productores del ramo

Conapesca capacita a pescadores Conapesca capacita a pescadores

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) logró tener un cierre de 2025 con resultados positivos pues alcanzó la capacitación de más de dos mil pescadoras y pescadores ribereños de Campeche, Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.

La dependencía indicó que esta acción es parte del Plan de Capacitación y Concientización para Embarcaciones Menores y la cifra lograda rebasó la meta establecida al arranque del año.

La capacitación fue realizada a través de talleres que tienen el objetivo de fortalecer el uso adecuado de las artes de pesca, cuidado de las especies y los conocimientos en la normatividad vigente.

A través del Programa de Concientización y Capacitación en la Construcción, Instalación y Operación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) y de Dispositivos Excluidores de Peces (DEP) también se prepararon a 74 rederos y mil 153 personas tripulantes de embarcaciones camaroneras en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Es importante señalar que estos talleres son parte de las actividades promovidas para garantizar la exportación de camarón a Estados Unidos, que es el principal cliente de México.

Además, informó que con el fin de fortalecer las medidas contra la pesca ilegal de totoaba y la captura incidental de la vaquita marina, en la actualidad monitorea a 848 embarcaciones menores en el Alto Golfo de California.

También logró capacitar sobre los impactos negativos de la pesca ilegal a 80 pescadoras y pescadores con embarcaciones menores y mayores en el Alto Golfo de California, en zonas de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

Con estas acciones el Gobierno de México, a través de Conapesca, refrendó su compromiso de continuar con acciones para fortalecer la pesca sostenible, asegurar el cuidado de los recursos acuáticos e impulsar la soberanía alimentaria del país.