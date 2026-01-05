Nacional

Denuncian víctimas del Tren Interoceánico a constructoras

Por Jorge Aguilar
Denuncia Abogado de tres víctimas, Adrián Arellano. (Jorge Aguilar)

Una familia que resultó lesionada en el accidente del Tren Interoceánico denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a las empresas involucradas en la obra, a causa de los daños ocasionados a quienes viajaban en el convoy el pasado 28 de diciembre.

El denunciante es Juan Manuel Iglesias e incluye en su acusación a su esposa Flor y a su hijo Alexis, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, en contra de Comsa Infraestructuras S.A. de C.V; Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V; Daniferrotools S.A. de C.V y quien más resulte responsable.

