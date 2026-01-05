Denuncian víctimas del Tren Interoceánico a constructoras

Denuncia Abogado de tres víctimas, Adrián Arellano. (Jorge Aguilar)

Una familia que resultó lesionada en el accidente del Tren Interoceánico denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a las empresas involucradas en la obra, a causa de los daños ocasionados a quienes viajaban en el convoy el pasado 28 de diciembre.

El denunciante es Juan Manuel Iglesias e incluye en su acusación a su esposa Flor y a su hijo Alexis, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, en contra de Comsa Infraestructuras S.A. de C.V; Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V; Daniferrotools S.A. de C.V y quien más resulte responsable.