En siete años se podrían superar los 22 millones de becas para estudiantes: SEP

Mario Delgado "mañanera del pueblo"

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, resaltó este lunes en Palacio Nacional que el crecimiento del sistema de becas en los últimos siete años permitirá alcanzar una cifra superior a 22 millones de becarios, lo que significa para México que logró otorgar un acompañamiento económico, continuo y universal desde primaria hasta la educación superior, sin precedentes en los sistemas educativos internacionales.

Además subrayó que en 2026 la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a la educación primaria pública, y que abarcará de primero a sexto grado, con un apoyo anual adicional de 2 mil 500 pesos por estudiante, a los mil 900 pesos bimestrales.

Por su parte, la directora general del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), Pamela López Ruiz, informó que en seguimiento de los 100 compromisos del segundo piso de la Cuarta Transformación, en el último año se consolidó la ampliación del programa a la Educación Media Superior, bajo un esquema de operación similar al de Educación Básica, fortaleciendo la participación comunitaria y la mejora directa de los planteles.

Detalló que al cierre del ejercicio fiscal 2025 se logró la cobertura de 75 mil 608 escuelas beneficiadas, con una inversión cercana a 24 mil millones de pesos en apoyo a más de 8 millones 400 mil estudiantes.

Para este año, la titular de LEEN destacó que el presupuesto se incrementó a 26 mil millones de pesos, para atender a 9 millones 500 mil estudiantes de 78 mil 923 escuelas, de las cuales, 72 mil 831 corresponden a Educación Básica, con 42 por ciento de cobertura y 6 mil 092 a Media Superior con 51 por ciento, mediante recursos directos a los comités escolares de administración participativa.

A su vez, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo informó acerca de los resultados de 3 de los programas de becas presentes tales como la beca Rita Cetina, que beneficia a estudiantes de educación básica, la beca Benito Juárez dirigida a estudiantes de Educación Media Superior y superior en escuelas públicas y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que busca crear experiencia laboral por medio de capacitaciones en centros de trabajo y precisó que, en conjunto, los tres programas alcanzaron en 2025 a 13 millones 354 mil 993 becarios con una inversión anual superior a 128 mil 600 millones de pesos, lo que refleja un crecimiento sostenido desde 2019 cuando se atendía a 7 millones 200 mil estudiantes, frente a los más de 13.3 millones atendidos al cierre del año pasado.

También aseguró que la meta es que para 2026 se atiendan a 2 millones 800 mil estudiantes adicionales, consolidando a Becas para el Bienestar como el programa social con mayor número de beneficiarios del país, con un presupuesto que pasó de 58 mil 200 millones de pesos en 2019 a 128 mil 600 millones en 2025 y a 178 mil 200 millones de pesos autorizados para 2026, lo que representa un crecimiento acumulado de 216 por ciento.

Detalló que ya comenzaron con la entrega de un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de secundaria beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina registrados, y por ultimo informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se implementa la Beca Gertrudis Bocanegra, que está dirigida a estudiantes de Educación Superior en la entidad, y que contará con cobertura para todas y todos los alumnos registrados. Esta beca actualmente está en proceso de emisión de tarjetas y con la entrega de los medios de cobro programada para el mes de febrero.