Encabezan secretario Mario Delgado y estudiantes entrega-recepción de instalaciones de la UPN

Entrega instalaciones UPN El titular de la SEP, Mario Delgado constató el buen estado de los planteles de la UPN, luego de que se acordó la entrega de las instalaciones

Luego de que se entregaron las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, unidades: 092 Ajusco, 095 Azcapotzalco y 098 Iztacalco, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo encabezó la primera mesa de atención al pliego petitorio, donde firmó la carta de no represalias.

Lo anterior, en cumplimiento a los compromisos asumidos en días pasados con las y los estudiantes, el funcionario federal encabezó la primera mesa de trabajo para atender de manera puntual cada uno de los puntos del pliego petitorio del movimiento estudiantil.

En el encuentro Realizado al exterior de la unidad de Ajusco, se acordó el fin del paro iniciado en octubre del año pasado, así como la entrega pacífica y ordenada de las instalaciones de las unidades antes mencionadas, a fin de lograr la reanudación de actividades académicas este día 7.

El secretario Delgado Carrillo, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) e integrantes del movimiento estudiantil, firmaron la carta de no represalias administrativas, académicas, laborales y jurídicas en contra de quienes participaron en el paro.

Después, integrantes del movimiento estudiantil declararon formalmente el fin del paro y entregaron al secretario Delgado Carrillo, las instalaciones de la unidad 092, lo que permitió que el funcionario federal realizara un recorrido por la unidad y constatar que las instalaciones se encontraban en buen estado.

“Reconozco que las instalaciones están en perfecto estado. No hubo ninguna alteración, no hubo ningún destrozo, no hubo ningún daño; las cuidaron muy bien”, al tiempo que señaló, que se trabaja en un diagnóstico y una propuesta de rehabilitación que será entregada a la comunidad educativa.

Entre los temas planteados por las y los estudiantes están los de la infraestructura hasta los planes y programas académicos, ante lo cual, el titular de la SEP señaló que se revisará toda la problemática del estudiantado para apoyarlos y que puedan sacar adelante sus estudios.

Subrayó que también se acordó un calendario de actividades para que nadie pierda el semestre, se puedan recuperar las clases durante este mes, se cuente con calificaciones y arranque el siguiente ciclo escolar.

“No me queda más que reconocerles y agradecerles por el compromiso que han mostrado con su universidad, con esta lucha y con la causa de mejorar la Universidad Pedagógica Nacional”, subrayó.

Al alcanzar este acuerdo, el secretario Mario Delgado resaltó que el gobierno federal

escucha a las y los estudiantes, “dialoga y actúa para garantizar una educación pública digna, segura y con justicia social. Fortalecer a la UPN es fortalecer el futuro educativo del país”.

En su oportunidad, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que este mismo día se acordó la instalación de mesas de trabajo para atender y resolver los temas de infraestructura y servicios; seguridad y protección civil; actualización de los planes de estudio de pregrado; evaluación docente en programas de licenciatura; fortalecimiento de los posgrados; becas y auditoría, en atención a las solicitudes del movimiento estudiantil.

Integrantes del movimiento estudiantil agradecieron al titular de la SEP por acudir de manera permanente a la UPN y mirarlos, porque durante el paro mucha gente pasó noches de frío y desvelo. Comentaron que merecen una mejor Universidad Pedagógica Nacional, con gente que quiera trabajar y luchar por ella, para que siga por muchos años más.