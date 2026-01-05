IMSS Estado de México Oriente hace recomendaciones para cumplir propósitos en 2026

Propósitos de año nuevo deben ser realistas Especialista del IMSS estado de México Oriente advierte la importancia de hacer propósitos de año nuevo realistas, con metas bien establecidas, para no caer en la frustración y abandonar sus objetivos (La Crónica de Hoy)

Con el inicio de año nuevo, es frecuente que las personas hagan propósitos tales como: bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar, ahorrar, pagar deudas, viajar o emprender un negocio y no obstante a la buena voluntad que hay en esos objetivos, en muchos casos, estas metas se abandonan pocas semanas después de haber iniciado.

En este sentido, la psicóloga clínica Anayelly Fuerte Piñón, adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente, explicó que este fenómeno se debe, en gran medida, a que el cierre de año suele percibirse como un final simbólico, mientras que el inicio del siguiente se idealiza como un punto de partida “mágico” para el cambio.

Ante ello, abundó, los propósitos de Año Nuevo representan una nueva oportunidad para dejar atrás hábitos que no generan bienestar y dar paso a nuevas conductas que requieren esfuerzo, constancia y disciplina.

Enfatizó que los propósitos de año nuevo tienen un impacto real en la salud mental y emocional de las personas, sin embargo, cuando no se cumplen, se puede reincidir en estados de frustración, y agregó que uno de los principales motivos de abandono es plantear metas poco realistas, sin considerar el tiempo, la constancia y el compromiso que implican, y el problema es que cuando los resultados no se dan en forma inmediata, como lo esperan muchas personas, renuncian al propósito.

Ante ello, enfatizó que la disciplina, es un elemento clave, ya que implica un proceso de autoconocimiento para identificar aquello que se desea modificar y establecer cambios acordes a la individualidad de cada persona.

La especialista del IMSS propuso una serie de recomendaciones para convertir los propósitos de Año Nuevo en hábitos duraderos, patiendo de: objetivos claros y realizables, identificar las dificultades que han impedido cumplirlos en el pasado.

Asimismo, dividir la meta en etapas, de lo más sencillo a lo más complejo, trabajar de manera constante y asumir los retrocesos como parte del proceso, evitar el autocastigo y reforzar los logros, por pequeños que sean, buscar apoyo profesional cuando se considere necesario.