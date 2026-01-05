José Ramón Amieva asume puesto de nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

José Ramón Amieva, nuevo presidente del TFJA (x)

El magistrado José Ramón Amieva asumió este lunes la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para el periodo de 2026 a 2028.

Amieva, designado por Sheinbaum, había ocupado una de las magistraturas vacantes en la Sala Superior del TFJA.

El nuevo presidente, de 53 años, recibió 16 votos a favor de su designación. Se había desempeñado como encargado del despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 y también ocupó distintos cargos dentro del gobierno capitalino y fue alcalde por el gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del municipio de Mixquiahuala, en Hidalgo.

Además, es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM), maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Derecho Procesal por la Universidad Marista.