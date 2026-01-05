Mario Delgado encabezó la entrega de las instalaciones de la UPN

Diálogo entre SEP y estudiantes permite entrega-recepción de la UPN y retorno a clases: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo encabezó la primera mesa de trabajo para dar atención a cada punto del pliego petitorio del movimiento estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Durante esta reunión se acordó el fin del paro iniciado en octubre pasado, así como la entrega pacífica y ordenada de las instalaciones de las unidades 092 Ajusco, 095 Azcapotzalco y 098 Iztacalco, para la reanudación de actividades académicas el 7 de enero. Adicionalmente se firmaron la carta de no represalias administrativas, académicas, laborales y jurídicas en contra de quienes participaron en el paro.

Delgado Carrillo realizó un recorrido por la unidad y constató que las instalaciones se encontraban en buen estado. “Reconozco que las instalaciones están en perfecto estado. No hubo ninguna alteración, no hubo ningún destrozo, no hubo ningún daño; las cuidaron muy bien”, señaló.

Asimismo, destacó que se trabaja en un diagnóstico y en una propuesta de rehabilitación que será entregada a la comunidad educativa. Indicó que, como parte de los acuerdos alcanzados, se instalaron mesas de trabajo para atender los distintos temas planteados por las y los estudiantes, que van desde la infraestructura hasta los planes y programas académicos.

“Revisaremos toda la problemática que tenga el estudiantado para apoyarlos y que puedan sacar adelante sus estudios. También logramos acordar un calendario de actividades para que nadie pierda el semestre, se puedan recuperar las clases durante este mes, se cuente con calificaciones y arranque el siguiente ciclo escolar. No me queda más que reconocerles y agradecerles por el compromiso que han mostrado con su universidad, con esta lucha y con la causa de mejorar la Universidad Pedagógica Nacional”, comentó Delgado Carrillo.

Las y los integrantes del movimiento estudiantil agradecieron al titular de la SEP por acudir de manera permanente a la UPN y mirarlos, porque durante el paro mucha gente pasó noches de frío y desvelo. Comentaron que merecen una mejor Universidad Pedagógica Nacional, con gente que quiera trabajar y luchar por ella, para que siga por muchos años más.