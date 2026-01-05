Sheinbaum rechaza intervención en Venezuela y llama a la OEA y la ONU a garantizar la soberanía de los países

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su desacuerdo con los hechos ocurridos recientemente entre Estados Unidos y Venezuela, tras un operativo del gobierno estadounidense en territorio venezolano, y sostuvo que este tipo de acciones vulneran los principios de soberanía y no intervención.

Al referirse al caso, la mandataria subrayó que corresponde tanto a la Organización de los Estados Americanos (OEA) como a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) garantizar la autodeterminación de los pueblos, así como promover soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, conforme a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas.

Sheinbaum afirmó que estos organismos multilaterales tienen la responsabilidad de evitar acciones unilaterales que escalen la violencia entre naciones y de fortalecer los mecanismos de diálogo y cooperación internacional.

En ese contexto, la presidenta hizo un llamado directo a la ONU para que abandone lo que calificó como un “letargo burocrático”, y asuma un papel más activo frente a los conflictos armados y las tensiones geopolíticas que se viven actualmente en distintas regiones del mundo.

Señaló que, ante hechos como el ocurrido en Venezuela y otros escenarios internacionales, la ONU debe actuar con mayor firmeza para pacificar a las naciones, privilegiar la vía diplomática y evitar la normalización de intervenciones militares en territorios soberanos.

Sheinbaum reiteró que la postura de México en política exterior se mantiene firme en la defensa de la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, principios históricos de la diplomacia mexicana.