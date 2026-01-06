Canciller De la Fuente y Rosa Icela Rodríguez se reúnen en el marco de la REC 2026

Segundo día de la REC

En el segundo día de trabajos de la XXXVII Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller De la Fuente encabezó las reuniones acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En su participación, la secretaria de Gobernación reconoció el trabajo que realizan las y los embajadores y cónsules, ya que representan la voz que comunica al mundo la transformación pacífica y democrática que se vive en México. Asimismo, informó las tareas de la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad del país y los avances y resultados del programa México te Abraza que tiene como objetivo recibir y asistir a connacionales repatriados.

En el encuentro, el canciller De la Fuente aseguró que la política exterior humanista que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo requiere de una estrecha coordinación interinstitucional.

En este sentido, el encuentro permitió estrechar la colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y el Poder Legislativo, para garantizar que la acción internacional de México sea un reflejo fiel de la transformación nacional y cuente con el respaldo de la representación popular.

También estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pedro Vázquez González.

En su intervención la diputada Kenia López Rabadán agradeció el trabajo desplegado por el cuerpo diplomático y reconoció la labor que realizan en el mundo de una manera humanista, congruente y honorable.

Durante la reunión, titulares de embajadas y consulados expusieron ejemplos del trabajo que se lleva a cabo en el exterior para fortalecer la diplomacia parlamentaria, al igual que los proyectos que se desarrollarán durante el 2026 en la materia en diversas regiones del mundo.