Desfondado electoralmente, PRI abre posibilidad de una coalición opositora en Campeche con MC por la gubernatura

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, reconoce la fortaleza del eventual candidato de MC, Eliseo Fernández en Campeche. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Marginado de una alianza con el PAN, desfondado y con una estructura electoral cada vez más débil, las elecciones intermedias del 2027 donde se pondrá en juego 17 gubernaturas se perfilan como un desafío importante para el PRI, quien ahora abrió la posibilidad de sumarse a la eventual candidatura de Movimiento Ciudadano en Campeche, Eliseo Fernández a fin de abanderarlo en una coalición opositora.

“Claro que le damos seguimiento y sin duda sería una candidatura potente que yendo en coalición, una gran coalición de los partidos de oposición, no tengo la menor duda que Eliseo Fernández seria el más competitivo y ganaría la gubernatura (de Campeche”, sostuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

El priista aseguró que su partido tiene cuadros propios muy competitivos como la senadora Carla Toledo, pero abrió la posibilidad de construir una coalición o “gran frente opositor” en Campeche que lleve a Elíseo Fernández de Movimiento Ciudadano como candidato.

Reconoció que el ex alcalde de Campeche capital tiene un gran arrastre, pero alertó que el gobierno de Layda Sansores seguro endurecer su persecución política para descarrilarlo.

“Lo que hay que cuidar ahora es que el gobierno le va a activar una persecución política, las denuncias, y esperemos que este gobierno ponga orden en ese estado que no le hacen caso a nadie”, aseveró

En las elecciones del 2021 por la gubernatura de Campeche, Eliseo Fernández se quedó a solo seis mil votos de la morenista, Layda Sansores, quien ganó la gubernatura con 139 mil 883 votos contra 133 mil 899, del candidato de MC.

En el tercer puesto quedó Christian Castro Bello de la alianza PRI-PAN-PRD, quien alcanzó alcanzó 130 mil 18 votos.

Alejandro Moreno no dudó en señalar que una coalición encabezada por Fernández ganaría las elecciones a la gubernatura en 2027 por lo cual se pronunció por trabajar e ir construyendo acuerdos para recuperar el estado de Campeche.

Sin embargo, Movimiento Ciudadano ha rechazado en diversas ocasiones una alianza electoral con el PRI e incluso su dirigente, Jorge Alvarez Maynez ha sostenido diversos intercambios y descalificaciones episltolares con su homólogo del PRI, Alejandro Moreno.

El líder del PRI calificó de “terrible, trágico y patético” lo que pasa en Campeche con el gobierno de Layda Sansores.

Aseguró que los ciudadanos ya se dieron cuenta del desastre en materia de seguridad, el nulo crecimiento, la corrupción descarada y sin precedentes de ese gobierno de Morena.