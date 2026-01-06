Detienen en la frontera con EU a diputada de Morena, Alejandra Ang Hernández, con 40 mil dólares en efectivo

Alejandra Ang Hernández Es fundadora de Morena en Mexicali y actualmente se desempeña como presidenta de la comisión de fiscalización del congreso en Baja California.

Un nuevo desencuentro entre Estados Unidos y una integrante de Morena ocurrió el día de hoy en la frontera. La diputada local de Baja California Alejandra Ang Hernández fue detenida cuanto intentaba cruzar al país vecino del norte con 40 mil dólares en efectivo (718 mil pesos mexicanos aproximadamente) . Por medio de sus redes sociales, la servidora pública dio su explicación de los hechos.

Detienen a diputada de Morena con 40 mil dólares en efectivo

Por medio de sus redes sociales, la diputada local Alejandra Ang Hernández, salió a explicar por qué no pudo cruzar el día de hoy a los Estados Unidos a través de la Garita de Calixco.

“Por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo para la compra de un vehículo (…) Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”, señaló a través de un comunicado.

Declaración Alejandra Ang Hernández compartió su versión tras su detención temporal en la frontera al intentar cruzar con 40 mil dólares en efectivo.

Aunque no hay una cantidad límite para pasar dinero en efectivo de México a Estados Unidos, cuando la cifra supera los 10 mil dólares, debe de ser declarado al momento de entrar o salir a través de un formulario, requisito que la diputada no cumplió y razón por la cual le fe retenido el efectivo.

La suma le fue asegurada y la diputada estuvo detenida durante al menos cinco horas antes de regresar a México. Aunque se reporta que la visa no le fue revocada, Ang Hernández tendría un mes para explicar el origen del dinero para evitar mayores sanciones por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

¿Quién es Alejandra Ang Hernández?

Alejandra María Ang Hernández, nacida el 26 de noviembre de 1983 en Mexicali, Baja California, es arquitecta titulada por la Universidad Autónoma de Baja California. Su trayectoria profesional incluye colaboraciones en construcciones y avalúos entre 2008 y 2012, así como en ingeniería entre 2014 y 2015.

En el ámbito político, es fundadora de Morena en Mexicali desde 2011 y ha ocupado cargos como secretaria de Arte y Cultura en el comité municipal y estatal del partido. Actualmente, en la XXV Legislatura, representa el Distrito III de Mexicali por mayoría relativa y preside la Comisión de Fiscalización, además de ser vicepresidenta del Congreso. También, es esposa de César Castro, presidente del Consejo Político de Morena en Baja California.