Exigencia por no repetición de daños ante negligencias -atención a víctimas no es “politiquería”: Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se manifestó por la exigencia de la no repetición de daños por negligencias en la construcción de vías férreas y se garantice la atención a las víctimas del accidente en el Tren Interoceánico.

La legisladora panista pidió a las autoridades ministeriales que se aboquen a una investigación, transparente, objetiva, que permita saber a todo México qué pasó y por qué pasó el accidente.

“La reparación, en este caso, obliga a que el Estado mexicano dé una reparación médica, psicológica, legal, económica y que, dada la ley, pues las víctimas y sus familias puedan encontrar en los instrumentos que nos hemos dado como mexicanos esta posibilidad de reparación. La justicia, que es el tercer tema prioritario en estas tragedias, la justicia se hace obligada, porque las investigaciones se deben realizar de manera objetiva, se debe dejar claro quiénes fueron los responsables y, por supuesto, se debe sancionar”, expresó.

La diputada aseveró que el Estado mexicano está obligado a dar una reparación médica, sicológica, legal y económica para que las víctimas y sus familiares encuentren la posibilidad de la reparación de daño.

Kenia López Rabadán sostuvo que para que haya justicia debe conocerse quiénes son los responsables, “sea quien sea”, y debe castigárseles, ya sean empresas o funcionarios, pues este caso demuestra “que la ineptitud y la corrupción matan”.

Ante preguntas de si hacen falta más leyes en materia de obras, la presidenta de los diputados indicó que hay leyes, obliga a que el Estado mexicano dé una reparación médica, psicológica, legal y económica para que las víctimas y sus familiares encuentren la posibilidad de la reparación de daño.

“Hay leyes de Obra, leyes de Adquisiciones, leyes que se han dado en términos de los instrumentos legales en nuestro país. Lo que tendría que suceder es que no haya “moches”, es que no haya corrupción, es que no haya gente que se esté enriqueciendo ilegalmente, es que no haya alguien que se sienta tan poderoso como para, pues, cometer una corrupción que cueste la vida de personas y además que no le pase nada. Es necesario que ante una tragedia como esta, ante la exigencia de las víctimas y sus familias, ante las denuncias interpuestas, el Estado mexicano reaccione en términos positivos y humanos”.

López Rabadán sostuvo que lo que se necesita es que se acaben los “moches”, porque la corrupción mata, y propuso que se cree una comisión de investigación desde la Cámara de Diputados.