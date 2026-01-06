Golpe a La Barredora en Puebla: cae “El Gordo” y ocho presuntos integrantes con armas largas

Un fuerte golpe contra la delincuencia organizada se registró en Puebla tras la detención de nueve presuntos integrantes del grupo criminal conocido como La Barredora, entre ellos Eduardo Castillo, alias “El Gordo”, señalado como uno de los líderes operativos de esta célula delictiva.

El aseguramiento ocurrió durante un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales en el municipio de Tecamachalco, una zona identificada por las autoridades como de alta incidencia delictiva dentro del llamado Triángulo Rojo.

Armas largas y equipo táctico asegurado

Durante la intervención, las autoridades lograron decomisar seis armas largas de uso exclusivo del Ejército, así como equipo táctico, el cual presuntamente era utilizado para actividades ilícitas y enfrentamientos armados.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se les investiga por portación ilegal de armas de fuego, delitos contra la salud y homicidio en grado de tentativa, entre otros posibles cargos.

Presunta célula del CJNG

De acuerdo con reportes oficiales, La Barredora opera como una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y estaría relacionada con actividades de violencia, control territorial y distribución de drogas en distintos puntos del estado de Puebla.

Las autoridades señalaron que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento, como parte de una estrategia para debilitar a los grupos criminales que operan en la región.