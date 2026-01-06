Panistas denuncian corrupción ante FGR y Auditoría Superior por accidente en Interoceánico

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Corredor Interoceánico, uno de los “proyecto emblemático del gobierno federal que hoy se encuentra rodeado de opacidad, mala supervisión y posibles actos de corrupción”, señalaron Héctor Saúl Téllez y Federico Döring.

El agrupo de más de 70 legisladores de Acción Nacional destacó que el accidente ocurrido la víspera de las fiestas decembrinas en el Tren Interoceánico no es un asunto menor ni de una falla administrativa, porque 14 personas, resaltaron, perdieron la vida. “Cuando una obra pública falla y cobra vidas humanas, el Estado está obligado a investigar hasta las últimas consecuencias, deslindar responsabilidades y garantizar que nadie quede impune”, dijeron en conferencia de prensa.

El GPPAN advirtió que el mal uso del dinero público y la falta de supervisión gubernamental generan obras inseguras. Cuando las obras fallan, las consecuencias no son abstractas: se traducen en tragedias irreversibles, familias enlutadas y vidas perdidas que pudieron evitarse con planeación, transparencia y vigilancia adecuada.

Mientras el gobierno presume desarrollo y bienestar, no existe claridad sobre cómo se ejercieron los recursos en uno de sus proyectos prioritarios. La opacidad en el gasto abre la puerta a sobreprecios, contratos irregulares y posibles desvíos de recursos, afectando directamente a la ciudadanía, pues cada peso mal utilizado es un peso que deja de destinarse a salud, seguridad, educación o programas sociales.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Elías Lixa Abimerhi, señaló: “Cuando el dinero público se usa sin la transparencia necesaria y no existe la supervisión técnica requerida, las obras fallan. Y cuando las obras fallan, las consecuencias son directamente para la población. En Acción Nacional no vamos a mirar hacia otro lado: exigimos que se investigue a fondo, que se conozca la verdad y que se finquen responsabilidades. La corrupción y la negligencia no pueden quedar impunes, y menos cuando costaron vidas humanas.”

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, los diputados Federico Döring,

Héctor Saúl Téllez y Diana Gutiérrez Valtierra, presentaron denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía General de la República, en razón de la gravedad de los hechos y de las consecuencias humanas derivadas de la deficiente ejecución del proyecto.

Los diputados reprobaron la corrupción detrás del proyecto del Corredor Interoceánico, resultando en esta lamentable situación en el que se perdieron vidas y exigen que no haya impunidad, que la justicia prevalezca y se castigue a los culpables con todo el peso de la ley.

El Grupo Parlamentario del PAN enfatizó que las denuncias presentadas no buscan protagonismo ni confrontación política, sino garantizar que se investigue con rigor, se esclarezcan los hechos y se sancione a quienes, por acción u omisión, permitieron irregularidades que derivaron en condiciones inseguras.

Finalmente, Acción Nacional reiteró que seguirá utilizando todas las herramientas legales e institucionales para defender el correcto uso de los recursos públicos, exigir transparencia en las obras del gobierno y velar por la seguridad y la vida de las personas, porque la corrupción no es solo un problema administrativo: es un problema que mata.