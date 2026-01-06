Presume la Presidenta baja del 29% en homicidios dolosos durante su administración

Claudia Sheinbaum

Este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum dedicó unos minutos para presumir el porcentaje en la baja de homicidios dolosos que se ha presentado durante su gobierno.

La mandataria presentó una gráfica en la que se mostraron los promedios diarios de homicidios de los últimos cuatro gobiernos, en la que, durante el sexenio de Felipe Calderón los homicidios tuvieron un aumento del 148 por ciento; con Peña Nieto, el crecimiento fue de 42 por ciento; en el gobierno de Adnrés Manuel López Obrador, aseguran, hubo una baja del 9 por ciento; y en lo que va del presente gobierno de Claudia Sheinbaum, la disminución ha sido del 29 por ciento.

Sheinbaum atribuyó esta baja en el promedio de homicidios a la apuesta por el fortalecimiento a la inteligencia y la investigación para la seguridad pública, por lo que se realizó un cambio a la ley para permitir que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto con el Centro Nacional de Inteligencia, dedicaran parte de su trabajo es a estas tareas en coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

Señaló, que el CNI en sus atribuciones anteriormente, solo contemplaba la seguridad nacional, además, afirmó que durante años, el organismo se dedicó a la investigación política y de la oposición.

“Eso ya no se hace. Ahora tiene atribuciones para la seguridad pública en coordinación con todas las instituciones, y eso para coadyuvar al Ministerio Público ayuda mucho”, aseguró.