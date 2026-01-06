Zoé Robledo: Ante lo complejo del inicio de año, hay que mantenernos juntos, respaldando a la Presidenta

Director del IMSS, reconoce labor de la enfermería El director general del IMSS, Zoé Robledo resaltó la importante labor de las y los enfermeros del instituto, muchos de los cuales, subrayó, han sido capacitados para que a partir de este año puedan comenzar a prescribir medicamentos

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, advirtió que ante el inicio de este 2026, año complejo como ha iniciado, anima mantenernos juntos, unidos “respaldando siempre a la Presidenta, Claudia Sheinbaum en la conducción en tiempos inciertos, a nuestro país a través de lo más fuerte que existe hoy en la humanidad, y no son las armas, no es el dinero, es la fuerza del pueblo y del pueblo organizado que busca siempre la paz”.

Así lo estableció en el marco de la Ceremonia Institucional del Personal de Enfermería, evento que encabezó Robledo Aburto, quien estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, quienes reconocieron la vocación y entrega del personal de enfermería, símbolo de cuidado y atención integral, resaltaron.

En el evento, Robledo Aburto enfatizó la importancia de hacer de ese, un gremio mucho más visible, más respetado, más escuchado, que debía tener un lugar en la toma de decisiones, de ahí que se ha venido trabajando mucho para que sea reconocido el trabajo de la enfermería “como lo que es: la columna vertebral de cualquier sistema público de salud”.

Enfermería comenzará a prescribir recetas

Asimismo, adelantó que al ser, el personal de enfermería la columna vertebral del sistema público de salud, en el presente año, las y los enfermeros del instituto serán clave en el Instituto “pues comenzarán a prescribir medicamentos”, que es la categoría con más reconocimientos en el IMSS.

Refirió que el pasado 17 de diciembre, la enfermera general, Sonia López, adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 de la Ciudad de México, emitió la primera receta electrónica y ahora, 1,642 enfermeras de esta categoría están capacitadas para esta labor.

En su oportunidad, el encargado de la política de salud en el país, secretario David Kershenobich, insistió en que dignificar esta profesión es una prioridad para esta dependencia, mediante el fortalecimiento de entornos laborales dignos, el acceso a formación especializada y el impulso a espacios de liderazgo.

En la ceremonia que tuvo lugar en la Unidad de Congresos, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el director general del Seguro Social, externó su más amplio reconocimiento por las y los enfermeros del instituto, por la calidad en la atención y trato digno que brindan a la derechohabiencia, impulso de la prevención, detección oportuna de enfermedades, educación para la salud, así como su invaluable participación en las campañas de vacunación a nivel nacional, entre muchas otras acciones.

Resaltó que entre 2019 y 2025 la plantilla de enfermería creció de 109 mil a 148 mil trabajadoras y trabajadores, un incremento que no se había visto antes, con creación de nuevas plazas y sumado a la decisión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de sumar al IMSS a todas las compañeras y compañeros del programa IMSS Coplamar, que hoy es ya parte del Régimen Ordinario.

Ello, abundó, ha permitido que en la actualidad se tenga una cobertura del 96.2% “y el propósito de este 2026 es acercarnos al 100%”.

Asimismo, resaltó el reconocimiento formal de la Licenciatura en Enfermería, logrado mediante un acuerdo bilateral con el Sindicato de trabajadores del instituto (SNTSS), con lo que, a la fecha 43,668 enfermeras y enfermeros acreditaron título y cédula profesional, lo que dio lugar a un pago único equivalente a un mes de sueldo tabular y a una inversión superior a 315 millones de pesos por el Instituto.

A su vez, el secretario David Kershenobich, reconoció el papel esencial del personal de Enfermería en la construcción de un sistema de salud con calidad, eficiencia y seguridad, acompañado de un profundo sentido humanista.

“El personal de enfermería representa el rostro humano del sistema de salud... Son quienes acompañan al paciente en cada etapa de su atención, desde la prevención y la detección oportuna de enfermedades, hasta los cuidados paliativos y el final de la vida”, subrayó.

En su oportunidad, el líder sindical de las y los trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, expresó que dentro de los más de 456 mil trabajadores sindicalizados del IMSS, la enfermería representa la categoría más numerosa y la más representativas por su profesionalismo, vocación de servicio, humanidad y cercanía con los derechohabientes.

Subrayó que los avances registrados, como la integración de la categoría de Enfermera General Clínica, requieren respeto pleno al Contrato Colectivo de Trabajo, escucha activa del personal, capacitación y certificación obligatorias, así como el reconocimiento jurídico y económico de las funciones ampliadas con un propósito fundamental: el trato digno.

A su vez, la titular de la Coordinación de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias, destacó que el Seguro Social ya avanza en esa ruta, con una enfermería más numerosa, preparada y comprometida, donde actualmente el Instituto cuenta con más de 148 mil enfermeras y enfermeros, fortalecidos con la incorporación del personal del extinto IMSS Coplamar y con una amplia cobertura en los tres niveles de atención.

Al respecto enfatizó la importante relevancia del trabajo de las y los enfermeros quienes día a día brindan miles de consultas, atenciones preventivas, procedimientos especializados y acciones comunitarias, lo que consolida a la enfermería del IMSS como una fuerza profesional con convicción, liderazgo y un profundo sentido humanista, centrado en el cuidado de las personas.