Anuncia PAN “resistencia civil” contra reforma electoral

CDMX — Diputados y senadores del PAN anunciaron que, si es necesario, irán a la “resistencia civil” contra una posible reforma electoral que se discutirá a partir de febrero, porque no “permitirán que continué con la destrucción de la democracia mexicana y de sus instituciones”.

Los legisladores advirtieron que la reforma electoral plantea la transformación del INE, reducir el financiamiento público a los partidos y modificar la forma en que se elige a los diputados de representación proporcional.

“El financiamiento público es clave y eliminarlo sería un grave error, consideró el panista, quien señaló que, sin este recurso, existe el riesgo de que el crimen organizado y grupos con intereses oscuros tomen el control de las campañas. La solución no es quitar el dinero a los partidos, sino exigir la máxima fiscalización, supervisión del gasto en campañas y en nuestras elecciones”, dijo el diputado Ernesto Sánchez.

El senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que dos cosas deben quedar claras y que pueden ser ciertas: el régimen de Nicolás Maduro es condenable y también lo es cualquier forma de intervención de Estados Unidos que vulnere el derecho internacional o sustituya la voluntad de los pueblos. “Reconocer ambas realidades no es una contradicción sino una responsabilidad ética y política”.

“Rechazamos los atajos discursivos que quieren simplificar una crisis compleja y solamente alimentan la polarización”. Desde MC se tiene claro que el régimen dictatorial de Venezuela ha cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y se han documentado crímenes de lesa humanidad, pero eso no justifica la intervención ilegal de los Estados Unidos. “La autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional son líneas muy delicadas como para romperlas, México jamás aceptaría algo así en su propio territorio”.

El priista Manuel Añorve Baños destacó que la soberanía es que la gente pueda votar sin miedo, cambiar de gobierno sin represalias y alzar la voz sin terminar en la cárcel. Recordó que durante años hubo testimonios, informes y denuncias de violaciones a derechos humanos, presos políticos y elecciones manipuladas e inclusive se rompieron los equilibrios democráticos.

“Por supuesto que queremos democracia y libertad en Venezuela, pero dictadores nunca más. Estamos del lado de la gente que hoy por fin empieza a respirar con un poco de libertad. Abogamos por una Venezuela libre y demócrata. Las y los mexicanos tenemos derecho a decir de qué lado estamos, del lado de la gente, no del lado del tirano”, puntualizó.

La senadora Ana Karen Hernández Aceves (PT) comentó que es imprescindible que desde la más alta tribuna del país donde se representan los intereses de la República este asunto sea adecuadamente abordado, y desde la perspectiva mexicana se debe concentrar en las implicaciones y riesgos que representa para México una acción militar de esta naturaleza, evaluar los hechos y dichos recientes.

Agregó que no se le tiene que faltar el respeto al pueblo venezolano porque es este quien debe opinar sobre el gobierno que tuvo y tiene, sobre su presente y futuro. “No son los líderes del mundo, no somos las y los representantes populares de México quienes tengamos esa autoridad o conocimiento para dictar conclusiones certeras sobre la realidad de Venezuela”.

El diputado de Morena, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, aseguró que la intervención de Estados Unidos en Venezuela viola los principios fundamentales del derecho internacional, quebranta la soberanía de un país hermano de América Latina y pone en riesgo la estabilidad de esa nación.