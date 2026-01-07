¿Arte o droga?: así usaba estatuas el Cártel de Sinaloa para traficar en España y más países de Europa

Droga en piezas de marmol La metanfetamina era escondida en las piezas para poder contrabandearla en diferentes partes de Europa.

Las operaciones del crimen organizado se mantienen vigentes diferentes parte del mundo y ahora fue en España que se descubrió una red de tráfico de drogas a través de piedras de mármol que eran importadas desde México con colaboración de un miembro del Cártel de Sinaloa. Las piedras ingresaban a Europa como elementos para la fabricación de piezas de arte.

Desarticulan la red de tráfico de drogas más grande de Europa

Este miércoles 7 de enero se dio a conocer que agentes de la Policía Nacional española u elementos de la Administración de Control de Drogas (DEA) lograron detener a la mayor organización de contrabando de drogas en el continente europeo en un operativo que se viene trabajando desde el año pasado.

🚩Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol



🌏Asentada en #México y #España

👮‍♂️ 9 detenidos

💶 3 M intervenidos en un búnker



Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa



🤝Con… pic.twitter.com/bInOtbBJbS — Policía Nacional (@policia) January 7, 2026

El modus operandi consistía en esconder metanfetaminas y otras drogas dentro de piedras de mármol. Estas eran traídas desde México importadas como material para crear piezas artísticas e introducir los estupefacientes en diferentes países del ‘viejo continente’.

Cartel de Sinaloa, implicado en el contrabando de drogas a Europa en piezas de mármol

Desde el mes de septiembre de 2025, las autoridades detuvieron a una persona cuyo nombre no fue revelado, pero se le identificó como un miembro del Cártel de Sinaloa que ocupaba un departamento en Madrid en donde se encontraba escondido tras haber participado en la introducción de mil 800 kilos de metanfetaminas que fueron incautados en Alicante.

También, a esta persona se le interceptó un cargamento de 38 kilogramos de marihuana, quien estaba en la capital española para recibir el cargamento que había sido enviado previamente a Finlandia.

El presunto líder de la red de tráfico era el dueño de la empresa que importaba las piezas de mármol. En sus instalaciones se encontraron al rededor de 3 millones de euros escondidos bajo el suelo tras su detención. También, se dedicaba a coordinar las operaciones entre los diferentes países por donde pasaban los estupefacientes.