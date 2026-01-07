Condena Permanente intervención militar en Venezuela; llama a la cohesión nacional en México.

La detención de Nicolás Maduro generó un debate en la Permanente

Con los votos mayoritarios del oficialismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela a través de la cual fue capturado el presidente el país sudamericano Nicolás Maduro y exhortó a la comunidad internacional actuar con responsabilidad, prudencia y apego al derecho internacional en ese caso.

Además, convocó a los mexicanos a mantener la cohesión nacional frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la confrontación, reafirmando los valores de soberanía, paz y solidaridad que siempre han distinguido a nuestra patria.

“Se convoca a las mexicanas y a los mexicanos a mantener la cohesión nacional frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la confrontación, reafirmando desde luego los valores de soberanía, paz y solidaridad…”

El documento, rechaza de manera categórica toda acción unilateral que contravenga los principios fundamentales del derecho internacional, particularmente aquellos que reconocen la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

La presidenta del Senado indicó que la intervención militar no constituye de ninguna manera una vía legítima para resolver los conflictos políticos, sociales o institucionales de una nación. “Por el contrario, el uso de la fuerza tiende a profundizar la inestabilidad y agravar las crisis humanitarias, generando consecuencias de largo alcance que afectan a todos los pueblos”, recalcó.

Recordó que México ha sostenido históricamente una política exterior basada en los principios constitucionales de no intervención, el rechazo a las injerencias extranjeras, la autodeterminación de los pueblos y, por tanto, la solución pacífica de las controversias.

El PAN a través de Ricardo Anaya Cortés reprochó a Morena y al gobierno mexicano que no dijeron nada cuando 8 millones de venezolanos tuvieron que salir huyendo de Venezuela por la pobreza y políticas represivas de Maduro.

“No dijeron nada cuando el 80 por ciento tuvo que vivir en pobreza extrema en la miseria, no dijeron nada de asesinatos, de violaciones”, acusó

El PRI, aseguró que fue el propio gobierno de Maduro quien erosionó la soberanía de Venezuela.

“Parece suficientemente claro que fue el propio gobierno de Maduro quien erosionó la soberanía venezolana (…) todo indica que nos encontramos en medio de una reconfiguración del llamado orden internacional, en ese contexto se nos habla y se nos llama a proteger la soberanía nacional”, aseveró el PRI a través del diputado, Víctor Samuel Palma César

Movimiento Ciudadano condenó la intervención, pero también el régimen instaurado por Maduro.

“ México jamás aceptaría algo así en su propio territorio, creer que una intervención militar traerá la paz, creer que traerá la democracia o la estabilidad es ingenuo, es falaz”, indicó el senador, Luis Donaldo Colosio Riojas