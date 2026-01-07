Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas celebra la imposición de arancel para la importanción de carne producida en México

Respaldan industrias ganadera y porcícola medidas del Gobierno de México para proteger la producción nacional

La medida impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se confirma la imposición de un arancel para la importación de carne de res y de cerdo de países con los que México no tiene Tratado de Libre Comercio, y que establece cupos máximos de importación libre de arancel, definidos en 70 mil toneladas para carne de bovino y 51 mil toneladas para carne de cerdo, fue celebrada por productores mexicanos.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) calificó esta decisión como trascendental, al señalar que protege la planta productiva nacional y beneficia directamente a 750 mil pequeños y medianos productoras y productores de ganado bovino.

Además, señaló que este esquema permite complementar el consumo nacional sin afectar la producción interna, garantizando el abasto de alimentos sanos e inocuos para 130 millones de mexicanos.

Del mismo modo, la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) celebró el establecimiento del sistema de cupos, lo cual envía una señal de estabilidad y evita prácticas desleales que pudieran afectar estructuralmente a la producción nacional.

El organismo destacó que esta medida representa un equilibrio responsable entre el objetivo de contener la inflación y la necesidad de fortalecer la soberanía alimentaria, con la meta de que la industria nacional abastezca el 70 por ciento del mercado interno para el año 2030.

Esta decisión refleja el trabajo coordinado entre las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Economía y de Hacienda y Crédito Público para garantizar la estabilidad del mercado.