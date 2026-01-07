Exige oposición comparecencia de responsables del Tren interoceánico; piden a AMLO “dar la cara”

El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó al menos 14 personas fallecidas y 98 lesionados (Fotógrafo Especial)

Legisladores de oposición demandaron la comparecencia de los funcionarios responsables de la operación y mantenimiento del Tren Interoceánico, entre ellos el Secretario de Marina, Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para que expliquen las causas del descarrilamiento del pasado 28 de diciembre de 2025 que dejó un saldo de al menos 14 personas fallecidas y 98 lesionados.

“Uno, el director del tren, para empezar. Dos, el director de todo el proyecto del interoceánico y ahí va el comisionado y también el señor secretario de Marina. Este que está hoy, porque es el que es funcionario. Nosotros pedimos que estén acá…”

Paralelo a ello, las bancadas del PAN y PRI adelantaron que presentarán un punto de acuerdo para solicitar la creación de una comisión de investigación independiente y de entrada insistieron en que se detengan las operaciones del Inter Oceánico completa.

“Que se nos explique correctamente qué está sucediendo y se haga una investigación profunda que sea independiente, más allá de lo que haga la fiscalía para deslindar responsabilidades queremos saber qué pasó con este proyecto, qué tanta es su viabilidad…” , demandó el priista

“Solicitamos una comisión independiente que no esté en manos del gobierno para que haga las investigaciones técnicas”, dijo

Por su parte, Acción Nacional anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos de carácter penal en la construcción y la operación del tren Inter Oceánico.

“Destacan el uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, corrupción, homicidio culposo y lesiones que se suscitaron por el descarrilamiento del Tren Interoceánico”, explicó el diputado pansta, Fidel Daniel Chimal García

EXIGEN A AMLO DAR LA CARA

El PAN a través de su coordinador, Ricardo Anaya recriminó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador salir en defensa de Nicolás Maduro pero no fue capaz de brindar un pésame a las víctimas del descarrilamiento de ese tren y menos darles la cara por la corrupción en su gobierno y la de sus familiares que cobraron 14 vidas.

“Con todo respeto decirle al expresidente, no nos interesa su opinión sobre Nicolás Maduro. Lo que nos interesa es que les dé la cara a las 14 familias víctimas de la ineptitud y de la corrupción de su gobierno que cobraron vida en el accidente del Tren Interoceánico”, recalcó

“Que nos dé la cara y que explique cómo es que había nombrado a su hijo como el supervisor del Tren Interoceánico. Que nos explique cómo es que su sobrino confesó que está estaba entregando balastro, es decir, la roca que sirve de cimiento a las vías de mala calidad, sobornando a los laboratorios”, repudió

El panista recordó el audio de su sobrino, Pedro Salazar Beltran (primo de Andy, José Ramón y Gonzalo, hijos de AMLO) donde se le escucha decir: “Ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo”…

“Eso dijo el sobrino de López Obrador años antes del descarrilamiento. Esta tragedia nos recuerda que la ineptitud y la corrupción matan”, lamentó