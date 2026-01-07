IMSS Sonora impulsa el el servicio de Telemedicina

Innova IMSS en Sonora al poner en marcha el servicio de Telemedicina en el norte del estado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pusó en marcha el servicio de Telemedicina en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 55, de Cananea, en el estado de Sonora, con el fin de que los derechoshabientes reciban servicio médico especializado a distancia.

El doctor Carlos Boroel Cervantes, médico infectólogo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 con Unidad de Quemados, en Hermosillo, informó que el 3 de diciembre se atendió al primer paciente con apoyo de Telemedicina, a quien se le brindó asistencia médica especializada.

“Mediante el uso de equipo moderno se otorgará atención de especialidad médica a distancia, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes sin que tengan la necesidad de trasladarse de su lugar de residencia a la capital del estado”, destacó.

Detalló que las estaciones de Telemedicina se encuentran equipadas con lámpara de examinación general, ultrasonido con banco, electrocardiógrafo, laringoscopio, estetoscopio digital, báscula electrónica con estadímetro, medidor de grasa corporal electrónico, mesa de exploración, estuche de diagnóstico, termómetro infrarrojo, monitor digital de presión arterial no invasiva, otoscopio digital, glucómetro y espirómetro.

El doctor Boroel Cervantes dijo que este equipo tiene la capacidad de ofrecer imágenes y sonidos de alta resolución que le facilitan al médico que brinda la consulta a través de la videocámara, así como realizar una valoración adecuada de acuerdo con la necesidad de cada paciente.

El servicio de telemedicina se desarrollará en el HGZ No. 8 de Caborca; el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 12, de Agua Prieta; el HGSZ No. 9, de Puerto Peñasco; y el HGSZ/MF No. 23, de Nacozari, ubicados en la parte norte de la entidad.

La atención estará a cargo de médicos especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Ciudad Obregón; el HGZ No. 14, de Hermosillo y del HGZ No. 5, de Nogales, quienes integrarán de manera ágil y personalizada los expedientes de los pacientes y en caso de requerir análisis clínicos, les serán realizados en sus unidades de adscripción.

Las especialidades de interconsulta que brindará el servicio de telemedicina son Medicina Interna, Cardiología, Infectología, Otorrinolaringología, Dermatología, Endocrinología, Audiología, Reumatología, Alergia e Inmunología, Neumología, Neurología, Oftalmología, Cirugía General, Urología, Pediatría, Cardiología Pediátrica, Ginecología, Ortopedia, Angiología, Cirugía Pediátrica y Nefrología.