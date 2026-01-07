Innova IMSS en Sonora, con servicio de Telemedicina en el norte de la entidad

Telemedicina en el IMSS de Sonora IMSS en el estado de Sonora arranca servicio alta especialidad con telemedicina a fin de evitar traslados desde sus lugares de origen de las y los derechohabientes del norte de la entidad a la capital para poder ser atendidos

La telemedicina es hoy una realidad en el norte del estado de Sonora, en donde médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual permitirá acortar distancias para la derechohabiencia, y no tengan que trasladarse desde sus lugares de origen para recibir atención médica.

En este mismo sentido, con el objetivo además de acortar distancias y de trabajar por el bienestar de la derechohabiencia que recibe atención en alguno de los hospitales de especialidades del IMSS, en Sonora puso en marcha el servicio de Telemedicina en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 55, de Cananea.

El doctor Carlos Boroel Cervantes, médico infectólogo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 con Unidad de Quemados, en Hermosillo, enfatizó que la atención estará a cargo de médicos especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Ciudad Obregón; el HGZ No. 14, de Hermosillo y del HGZ No. 5, de Nogales, quienes integrarán de manera ágil y personalizada los expedientes de los pacientes y en caso de requerir análisis clínicos, les serán realizados en sus unidades de adscripción.

En este mismo sentido, señaló que el pasado 3 de diciembre se atendió al primer paciente con apoyo de Telemedicina, a quien se le brindó asistencia médica especializada.

Enfatizó que a través del uso de equipo moderno se otorgará atención de especialidad médica a distancia, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes sin que tengan la necesidad de trasladarse de su lugar de residencia a la capital del estado, destacó.

Indicó que el servicio de telemedicina se desarrollará en el HGZ No. 8 de Caborca; el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 12, de Agua Prieta; el HGSZ No. 9, de Puerto Peñasco; y el HGSZ/MF No. 23, de Nacozari, ubicados en la parte norte de la entidad.

Puntualizó que las estaciones de Telemedicina cuentan con lámpara de examinación

general, ultrasonido con banco, electrocardiógrafo, laringoscopio, estetoscopio digital, báscula

electrónica con estadímetro, medidor de grasa corporal electrónico, mesa de exploración, estuche de diagnóstico, termómetro infrarrojo, monitor digital de presión arterial no invasiva, otoscopio digital, glucómetro y espirómetro.

El doctor Boroel Cervantes dijo que este equipo tiene la capacidad de ofrecer imágenes y sonidos de alta resolución que le facilitan al médico que brinda la consulta a través de la videocámara, así como realizar una valoración adecuada de acuerdo con la necesidad de cada paciente.

Las especialidades de interconsulta que brindará el servicio de telemedicina son medicina interna, cardiología, infectología, otorrinolaringología, dermatología, endocrinología, audiología, reumatología, alergia e inmunología, neumología, neurología, oftalmología, cirugía general, urología, pediatría, cardiología pediátrica, ginecología, ortopedia, angiología, cirugía pediátrica y nefrología.