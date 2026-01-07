Joven lesionada en accidente de Tren Interoceánico será dada de alta:IMSS

Recuperación de la joven lesionada en el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

Derivado del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en el estado de Oaxaca, Alexia, joven de 20 años, fue trasladada a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, conocido como “Magdalena de las Salinas” en Ciudad de México, donde recibió atención médica, y de acuerdo con especialistas se reporta estable y será dada de alta para regresar a su vida cotidiana.

El doctor Carlos Ricardo Zavala González, médico adscrito al servicio de cirugía plástica reconstructiva de este hospital, informó que la paciente ingresó al servicio de urgencias durante las primeras horas del 31 de diciembre. Tras una valoración inicial en la que participaron especialistas en Traumatología, cirugía general y cirugía plástica reconstructiva, determinaron que Alexia estaba en buenas condiciones generales, por lo que iniciaron de inmediato la atención de las lesiones en la mano derecha.

“Se le realizó radiografía mediante la cual se observó que Alexia tenía fractura del cuarto dedo y necrosis cutánea en la punta del mismo; también presentaba luxación del tercer dedo de la mano derecha. Asimismo, le practicaron radiografía de tórax para descartar cualquier componente que pudiera comprometer su vida”, explicó Zavala González.

Por lo tanto, sometieron a la paciente a un procedimiento quirúrgico para la modelación del muñón en el dedo que resultó mayormente afectado, así como la fijación de las fracturas mediante la colocación de una placa de osteosíntesis de titanio con tornillos, los cuales le permitirán la adecuada consolidación ósea. Además, le colocaron una férula de Suzuki, utilizada en casos de inestabilidad articular.

El cirujano detalló que la evolución clínica ha sido favorable. “Alexia actualmente se encuentra en muy buen estado general, sin lesiones importantes a nivel sistémico. A pesar de que el tratamiento fue radical en la punta de su dedo, la pérdida de la función es mínima, por lo que podrá realizar sus actividades de manera normal en cuanto a movimientos y sensibilidad de la mano”.

Por otro lado, la tanatóloga de la UMAE, la licenciada Xóchitl Iveth Aguayo Mendoza , reveló que tanto la madre como la paciente recibieron apoyo terapéutico tras el accidente y también por el impacto emocional que tuvo Alexia al recibir la noticia de amputación parcial de su dedo.

Alexia y su madre recibieron agradecieron todo el apoyo brindado a la presidenta de México, Claudia Sheibaum, al personal médico y al director general del IMSS, Zoé Robledo.

La Crónica de Hoy 2026