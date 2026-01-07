Por primera vez mujeres O’dam son mayoría en el padrón agrario

Mujeres del padrón agrario O'dam

La Procuraduría Agraria (PA) reconoció este miércoles a 6 mil 616 mujeres del pueblo O’dam de Santa María de Ocotán y Xoconostle, en Durango. Esta acción marca un hecho sin precedentes ya que por primera vez las mujeres son mayoría con derechos agrarios plenos en esta comunidad indígena.

Esta decisión es parte del seguimiento al Plan de Justicia para el Pueblo O’dam que se realiza en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Fue durante el encuentro de entrega de constancias de reconocimiento de derechos agrarios a personas comuneras del pueblo O’dam, donde se formalizó y actualizó la situación del padrón comunal, que ahora reconoce a 12 mil 922 comuneras y comuneros, de los cuales 6 mil 616 son mujeres y 6 mil 306 hombres.

“La incorporación de más de 6 mil 600 mujeres fortalece la vida comunal, la unidad interna y la justicia de género en el territorio”, mencionó el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera.

Por su parte, Iván Ramos Méndez, coordinador general de derechos indigenas, señaló que el proceso refleja un acto histórico de unidad que busca garantizar que la justicia indígena y agraria sea igual para hombres y mujeres.

En este encuentro histórico participaron distintas autoridades comunitarias y tradicionales, quienes estuvieron de acuerdo en destacar el carácter histórico del reconocimiento de las mujeres como comuneras y el fortalecimiento de la organización interna del pueblo O’dam.