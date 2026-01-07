Secretaría de Economía inicia investigación antidumping por importaciones de manzana de EU

Investigación antidumping por importaciones de manzana de EU

La Secretaría de Economía aceptó formalmente una solicitud para iniciar una investigación antidumping sobre la importación de manzanas originarias de Estados Unidos, tras detectar indicios de que estos productos se comercializan en el mercado a precios inferiores a su valor normal, según una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el documento oficial, la investigación abarcará las importaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Asimismo, el análisis de daño a la industria nacional se extenderá por un lapso más amplio, del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025, con el propósito de evaluar los efectos acumulados de las importaciones en los productores mexicanos.

Esta solicitud para iniciar el procedimiento fue presentada el 29 de agosto de 2025 por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores de Chihuahua (Unifrut), organismo que representa a los productores del estado.

La entidad concentra una parte relevante de la producción nacional de manzana y señala que desde hace años tiene afectaciones por la competencia de producto importado.

Además, Economía expuso que, como parte del análisis preliminar, calculó los costos de producción de tres variedades de manzana importadas desde EU, utilizando la metodología y la información proporcionadas por la Unifrut.

Al comparar estos costos con el precio promedio de exportación al mercado mexicano, la autoridad descubrió que los precios de importación se ubicaron por debajo de los costos de producción estimados, lo que constituye un indicio de dumping conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos internacionales en materia de comercio.

El inicio de la investigación por ahora no implica una imposición de medidas comerciales, pero sí abre la puerta a la aplicación de cuotas compensatorias en caso de que se confirme la existencia de prácticas desleales y de daño a la industria nacional.

Igualmente, el documento menciona que, de comprobarse el dumping, la autoridad podrá imponer cuotas compensatorias definitivas incluso a productos que hayan ingresado al país hasta 90 días antes de la aplicación de las medidas provisionales.

La Secretaría de Economía finalizó destacando que notificará a las partes interesadas, incluidos exportadores y productores estadounidenses, para que presenten argumentos y pruebas durante el procedimiento.