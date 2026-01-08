Billete de lotería conmemora los 450 años de la Fundación de León, Guanajuato

Billete de la Loternía, conmemora fundación de León Con billete de la Lotería Nacional, se conmemora los 450 años de la Fundación de León, Guanajuato. La gobernadora de la entidad, Libia Garcia resaltó que el billete conmemorativo es un escaparate que permite compartir con millones de mexicanos, la identidad y el orgullo del estado

Lotería Nacional, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Municipio de León, presentaron el billete del Sorteo Mayor No. 3998, para conmemorar los 450 años de la fundación de la ciudad de León y con esta edición se reconoce el esfuerzo colectivo de generaciones que escribieron la historia, cultura y tradiciones, así como a los hombres y mujeres que han construido una ciudad viva, solidaria y visionaria.

La develación del billete conmemorativo fue presidido por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quienes coincidieron en que hoy se celebra a un territorio y a una comunidad que sigue escribiendo su historia con fuerza y visión de desarrollo.

Olivia Salomón, destacó que la emisión de este billete es un homenaje a la historia viva que sigue latiendo en León y que forma parte del corazón histórico y productivo de Guanajuato.

En su oportunidad, la gobernadora García Muñoz Ledo, expresó que “este billete conmemorativo no es sólo un símbolo, es un fantástico escaparate que nos permite compartir con millones de mexicanas y mexicanos, la identidad y el orgullo de ser leonesas y leoneses”.

“Este billete exalta 450 años de una historia viva, una historia que late en cada calle, en cada plaza, en cada rincón de León. Es una expresión del orgullo que sentimos por nuestras raíces, por nuestra cultura y por nuestras tradiciones”, dijo la Gobernadora.

A su vez, Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León, agradeció a la Lotería Nacional por hacer homenaje a la historia de León, ciudad que ha dejado huella en Guanajuato y el país.

“Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el trabajo de muchas generaciones, de hombres y mujeres valientes, generosos, solidarios porque hemos vivido de todo; las generaciones pasadas han pasado por muchísimos obstáculos y todo lo hemos superado”, refirió.

El Sorteo Mayor No. 3998 se realizará el martes 20 de enero del presente año; cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Con un costo de 30 pesos el cachito y 600 pesos la serie, ya están disponibles los tres millones 600 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx.