Cártel de Sinaloa en España: investigan en México a exportadoras de marmol, anuncia Harfuch FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre un operativo encabezado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía Nacional de España, que derivó en la detención de nueve personas vinculadas al tráfico de metanfetamina ocultada en piezas de mármol.

El funcionario negó la participación directa de autoridades mexicanas en el operativo y aclaró que se trata de una acción realizada en el extranjero. “Es una operación local, pero al haber detenidos mexicanos existe un intercambio de información”, señaló.

García Harfuch detalló que dos de los detenidos son de nacionalidad mexicana: uno originario de Jalisco y otro de Sinaloa. Este último se identificó como integrante del Cártel de Sinaloa y fue interceptado en Madrid con un cargamento de 38 kilogramos de marihuana.

Por otro lado, el secretario destacó la buena relación entre los gobiernos de México y España, y precisó que actualmente un delegado del Centro Nacional de Inteligencia participa en el intercambio de información entre ambos países. Sin embargo, insistió en que se trata de “una operación que llevan a cabo allá” y que inició desde el 2023.

Al ser cuestionado sobre responsabilidades en las aduanas mexicanas, García Harfuch respondió que ese aspecto corresponde a las autoridades nacionales y que el caso ya es analizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).