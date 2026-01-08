Consolidan Claudia Sheinbaum y Margarita González Saravia avances históricos en seguridad para Morelos

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, recibió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezó en la entidad el arranque de las conferencias mañaneras itinerantes, una estrategia nacional para evaluar las condiciones regionales en materia de seguridad pública y dar seguimiento a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante este ejercicio participaron las y los integrantes del Gabinete de Seguridad federal, quienes presentaron avances significativos en la construcción de la paz, la reducción de delitos de alto impacto y el combate al tráfico de drogas, tanto a nivel nacional como en Morelos.

En su intervención, la mandataria estatal destacó que gracias a una estrategia definida, coordinación permanente y trabajo institucional, Morelos registra resultados contundentes en materia de seguridad, con impactos directos en la tranquilidad y el bienestar de las familias. Subrayó que la entidad se encuentra plenamente alineada a la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que ha fortalecido las labores de investigación, inteligencia y operación policial.

González Saravia aseguró que esta coordinación ha permitido duplicar las detenciones y avanzar de manera sostenida en la reducción de delitos de alto impacto. “Hay estrategia, y eso es fundamental, porque brinda una orientación clara a los gobiernos estatales. Agradezco el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, la Fiscalía General de la República y de todas las instituciones que, de forma constante, trabajamos de manera coordinada. Hoy estamos viendo resultados”, afirmó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, a nivel nacional, los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 homicidios menos por día y convierte a diciembre de 2025 en el mes con la cifra más baja desde 2015.

“Este es el resultado de una Estrategia de Seguridad que avanza con resultados y de una coordinación estrecha entre todas las áreas de seguridad, justicia y procuración de justicia, en conjunto con las y los gobernadores de los estados”, señaló la titular del Ejecutivo federal.

En el caso específico de Morelos, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que entre 2024 y 2025 el homicidio doloso disminuyó 26 por ciento; el feminicidio se redujo 28.6 por ciento; y el robo de vehículos con violencia bajó 19.2 por ciento. Asimismo, se reportaron descensos en el robo a transportistas y a negocios, lo que confirma una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva.

A su vez, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que como resultado del trabajo conjunto con el estado se logró la detención de 659 personas, el aseguramiento de 459 armas de fuego, 959 kilogramos de droga y el desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos, acciones que representan un golpe directo a las estructuras criminales que operan en la región.

En materia de prevención, la gobernadora destacó el fortalecimiento de la infraestructura de vigilancia carretera como un eje prioritario. Durante 2025 se entregaron 19 arcos de seguridad y 12 centros de comando, y para 2026 la meta es alcanzar una cobertura del 100 por ciento de las demarcaciones, consolidando un sistema integral de monitoreo con tecnología y videovigilancia.

Finalmente, González Saravia resaltó el incremento en la denuncia ciudadana, derivado de una mayor confianza en las autoridades, así como el avance legislativo del estado al armonizar su marco jurídico con la ley federal contra la extorsión y aprobar reformas para enfrentar prácticas de intimidación utilizadas por la delincuencia. Refrendó su compromiso de consolidar una política de seguridad con rumbo, resultados medibles y visión de largo plazo para fortalecer la paz, la gobernabilidad y el bienestar común en Morelos.