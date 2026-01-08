Estrategia de atención a las causas suma 4.8 millones de acciones

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025 se han canjeado 9 mil 81 armas de fuego a través del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, como parte del eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno de México.

Durante la conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Cuartel General de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, Morelos, la funcionaria detalló que el canje se ha realizado de manera anónima y por dinero en efectivo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Del total de armas entregadas, 2 mil 642 fueron armas largas, 5 mil 297 armas cortas y mil 142 granadas, además de cartuchos y cargadores, lo que representa un avance significativo en el retiro de armamento de las calles.

Rodríguez destacó que, como resultado de las acciones de atención a las causas de la violencia, se han brindado 4.8 millones de atenciones en beneficio de 3.1 millones de personas en distintas regiones del país. Añadió que se han visitado 279 mil 939 hogares, realizado 409 ferias de paz, conformado 344 comités de paz, recuperado 308 espacios públicos y llevado a cabo 7 mil 05 jornadas por la paz.

Tianguis del Bienestar y municipios prioritarios

En cuanto al Tianguis del Bienestar, la secretaria informó que este programa ha beneficiado a 244 mil 660 familias en 23 municipios, principalmente de los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, mediante la entrega de apoyos y bienes a comunidades en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, indicó que desde noviembre de 2024 se ha trabajado de manera prioritaria en 61 municipios de 12 entidades federativas, atendiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como ejemplo, mencionó las acciones realizadas en Tijuana, Baja California, donde se otorgaron más de 126 mil atenciones, se visitaron hogares en 33 colonias, se realizaron 30 ferias de paz, se conformaron comités y consejos de paz, y se recuperaron más de 80 espacios públicos, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Atención a jóvenes y combate a la extorsión, prioridades para 2026

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que uno de los principales objetivos para 2026 será reducir de manera significativa el delito de extorsión, así como fortalecer la atención a las causas de la violencia, con énfasis en las y los jóvenes.

“Vamos a presentar muy pronto el fortalecimiento de atención a las causas y el objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum adelantó que se reforzarán las acciones de apoyo a la juventud mediante educación, cultura y deporte, especialmente en municipios con mayor incidencia delictiva, además de fortalecer los trabajos de inteligencia e investigación con mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Defensa, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Finalmente, señaló que, una vez aprobadas las leyes relacionadas con la extorsión, la reducción de este delito será uno de los grandes objetivos del Gobierno de México en 2026, al tratarse de una problemática que afecta a familias de todos los niveles socioeconómicos.