Generación de empleos en el 1T26 se prevé actitud de máxima prudencia en empleadores 

Renegociación del T-MEC, generará prudencia Factores externos como nuevas regulaciones laborales y la renegociación del T-MEC, generarán prudencia en empleadores, para la creación de nuevas fuentes de trabajo en el primer trimestre de este 2026 (La Crónica de Hoy)

Al cierre del 2025, la generación de nuevos empleos registró niveles de 278,697 empleos formales, con base en datos del reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra apenas por arriba a la registrada en 2024, cuando la creación de nuevas fuentes de trabajo formales se ubicó en 213 mil.

Al respecto, Alberto Alesi, Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, señaló que para el primer trimestre del año se prevé una actitud de máxima prudencia entre los empleadores, por factores externos ante nuevas regulaciones laborales y la renegociación del T-MEC son factores claves para el dinamismo del empleo formal.

Refirió que en la última edición de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup México, se pronostica el 38% de las organizaciones planea incrementar su plantilla; el 15% prevé una reducción; el 34% no anticipa modificaciones, y el 13% aún no decide sobre posibles ajustes durante los tres primeros meses del año.

En cuanto al comportamiento de los empleos formales y eventuales en el país, al cierre del 2025, explicó que “a lo largo del año observamos cómo la incertidumbre por factores que tienen que ver con las relaciones comerciales de México iba menguando en la generación de puestos de trabajo. Eso mantuvo a los empleadores en modo alerta y en pausa o repensando la contratación de personal, una tendencia sostenida de todo 2025”.

Pese a ello, comentó que por segundo año consecutivo el mercado laboral en nuestro país reportó mínimos históricos de menos 300 mil puestos de trabajos formales creados durante un año, en tanto que el mercado laboral reportaba un rango de creación de empleo formal entre los 300 mil y hasta los 800 mil nuevos empleos.

Alberto Alesi señaló que la cifra alcanzada contrasta con las necesidades del país, con la estimación de generar cada año, entre un millón y un millón 200 mil empleos formales para cobijar a la población que se integra al mercado laboral.

En su análisis, mención especial hizo de un aspecto importante a destacar, como fueron las reformas que permitió beneficiar a todos las y los trabajadores de plataformas, lo cual permitió que el reporte de puestos de trabajo formales se viera ampliamente beneficiado en atención de 206 mil 521 trabajadores de plataformas que pasaron a la formalidad.

Ante ello, consideró que: “si no hubiésemos tenido ese excedente, que no estaba previsto este año, seguramente hubiésemos terminado hacia cifras más conservadoras o decrecientes. No podemos decir que ha sido un año negativo porque son personas reales que accedieron al sistema nacional de Seguridad Social”, con lo que, ante las cifras oficiales, la cifra de empleos formales fue superior a la expectativa que pronosticó ManpowerGroup para 2025, de entre 40 mil y hasta 150 mil empleos en todo el año.

En relación a la cancelación de 320,692 puestos de trabajo en diciembre pasado, indicó que ello concuerda con el patrón histórico de bajas registrado habitualmente en diciembre, aunque dicha cifra contrasta favorablemente con la caída de 405,259 empleos formales del año pasado, que constituyó la baja más significativa registrada para un mes de diciembre en los últimos 20 años.

En este sentido, refirió que las bajas correspondientes a los meses de diciembre en el pasado sexenio se comportó, para el año 2021, la pérdida de empleos, fue de –312,902; para el 2022, fue de –345,705 en tanto que la cifra más alta fue en el 2023 fue con la pérdida de –384,882 empleos a nivel nacional.

Recordó que las bajas de diciembre obedecen a un tema cíclico, el cierre de plantas de producción, el término de trabajos en obras temporales, cierres productivos y ventas de temporada, relacionados con sectores como manufactura, comercio y servicios.

Estimó que pudiera ocurrir que para el primer trimestre de este 2026 parte de esos empleos perdidos puedan recuperarse como ocurre año con año, dijo.