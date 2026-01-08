Harfuch confirma 2 nuevos detenidos del caso Carlos Manzo y avances en la estrategia para Michoacán

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y protección ciudadana Durante el informe de seguridad el secretario resaltó la detención de Gerardo “N” y Alejandro Baruc “N” quienes están involucrados en el caso del asesinato del alcalde de Uruapan (MARGARITO PÉREZ /Cuartoscuro)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, informó sobre los avances en las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con la detención de integrantes clave del grupo criminal responsable del ataque.

El secretario detalló que, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y el Gabinete de Seguridad, se logró la captura de Víctor Manuel “N”, Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, este último señalado como quien ejecutó el homicidio.

A estas acciones se suman dos detenciones más realizadas en diciembre pasado, consideradas relevantes para el esclarecimiento del caso.

Dos nuevas detenciones

La primera de las dos detenciones se dio el 9 de diciembre, donde fue detenido Gerardo “N”, identificado como colaborador del grupo criminal y quien mantenía comunicación directa con otros implicados.

Posteriormente, el 24 de diciembre, se llevó a cabo un operativo interinstitucional en el que participaron la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y autoridades estatales, que derivó en la captura de Alejandro Baruc “N”, alias “K.O.S”.

García Harfuch subrayó que el caso de Carlos Manzo es de alta relevancia nacional y aseguró que las detenciones forman parte de un trabajo coordinado para combatir la violencia en Michoacán y desarticular a los responsables.

Informe de seguridad

Durante la conferencia, Harfuch presentó el balance general de seguridad correspondiente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, en ese periodo, se reportó una disminución del 40 por ciento en homicidios dolosos, lo que representa 34 asesinatos menos por día a nivel nacional.

En cifras, detalló que se han detenido 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron más de 318 toneladas de droga, incluidas más de cuatro millones de pastillas de fentanilo; además de 21 mil 400 armas de fuego. También informó que el Ejército y la Marina desmantelaron mil 887 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.

Como parte de las acciones contra la extorsión, recordó que el pasado 6 de julio se puso en marcha la Estrategia Nacional contra este delito, desde entonces, el número de denuncias al 089 ha aumentado, con 119 mil 864 llamadas recibidas; de estas, el 75 por ciento correspondió a extorsiones no consumadas, gracias a la orientación brindada a las víctimas.

Asimismo, se atendieron 16 mil 570 llamadas para reportar números extorsivos y se generaron más de cuatro mil carpetas de investigación en fiscalías locales. En el marco de esta estrategia, se han detenido 721 personas en 24 estados por el delito de extorsión.