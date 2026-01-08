Martí Batres anuncia obras de ampliación y transformación hospitalaria en Cancún

ISSSTE amplia y mejora clínica-hospital en Cancún El director general del ISSSTE, Martí Batres, en compañía de la gobernadora quintanarroense, Mara Lezama, anunció mejoras en la clínica-hospital de Cancún en beneficio de 90 mil derechohabientes

Con una inversión inicial de 400 millones de pesos, el director general del ISSSTE, Martí Batres, anunció la ampliación y transformación de la Clínica Hospital (CH) “Cancún” en Hospital General, lo cual permitirá beneficiar a 90 mil derechohabientes de Cancún, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel.

Acompañado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, el directivo señaló que se tratará de una obra que contempla 5 mil metros cuadrados de construcción, en donde se contará con servicios de consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, áreas de gobierno y enseñanza, servicios de abastecimiento y área de hospitalización, entre otros.

Asimismo, resaltó que el proyecto contempla el fortalecimiento del área de hospitalización, en la primera se añadirán 30 camas censables y en la segunda 30 más, para convertir la unidad en un Hospital General para la región.

Sostuvo que con la incorporación de dichos servicios y otros que se agregarán, se dará un paso importante a una clínica-hospital a un hospital general en Cancún, al tiempo que enfatizó que “Quintana Roo necesita un hospital general porque es la ciudad más poblada y el polo mayor del estado”.

Añadió además se llevan a cabo los trabajos para convertir la clínica-hospital de Chetumal también en un hospital general y la ampliación de la Unidad de Medicina Familiar Hecelchakán, y una nueva en Tixkokob.

En su oportunidad, la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, reconoció la importancia del trabajo impulsado por el director general del ISSSTE para revertir el daño que sufrió el Instituto durante los años de neoliberalismo.