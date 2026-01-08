Exige PAN informe sobre envíos a Cuba; ¿Porqué México regala petróleo mientras PEMEX se hunde?

México envía petróleo a Cuba para aliviar la crisis energética que sufre la Isla

El PAN en el Senado exigió al Gobierno Federal un “informe exhaustivo, transparente y verificable” sobre los envíos de petróleo y combustibles de México a Cuba, ante la creciente opacidad, el uso de recursos públicos y los “riesgos económicos, financieros y diplomáticos” que estas operaciones implican para el país.

Acusó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no puede escudarse en la ‘cooperación internacional’ o en supuesta ayuda humanitaria para justificar decisiones opacas que benefician a un régimen autoritario como Cuba, mientras Pemex atraviesa una grave crisis de endeudamiento.

“Estamos hablando de recursos públicos que hoy se están destinando en completa opacidad, mientras México enfrenta crisis en seguridad, desastres naturales, educación e infraestructura. Esto es inaceptable”, acusó el senador , Marko Cortés Mendoza.

Mientras otros países protegen su energía—acusó-- aquí la usan como chequera ideológica, a costa de Pemex y de los mexicanos.

“¿Por qué México regala petróleo mientras PEMEX se hunde?, cuestionó

Por ello, los panistas exigieron un informe detalle sobre los volúmenes totales y el valor económico estimado de petróleo crudo, diésel, turbosina y otros derivados enviados, incluyendo subsidios implícitos.

Los puertos de salida en México, como Coatzacoalcos, Veracruz y Tampico, Tamaulipas, así como los puertos de destino en Cuba.

La lista completa de buques utilizados, incluidas sus rutas, fechas de zarpe y arribo, y la justificación del uso de embarcaciones sancionadas.

El PAN también demandó la información sobre la participación de “Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V.”, filial de Pemex creada en 2022, así como el impacto financiero de estas operaciones, que ya reportan pérdidas superiores a 324 millones de dólares, financiadas con recursos públicos.

Cortés sostuvo que el gobierno de Morena no puede convertirse en cómplice financiero de la represión que se registra en Cuba, ni poner en riesgo su posición internacional.

Recalcó que la transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales sino una obligación constitucional.

El legislador michoacano recordó que, de acuerdo con información periodística los envíos de petróleo a Cuba se triplicaron durante los primeros meses del actual gobierno, alcanzando 3 mil millones de dólares tan solo entre mayo y agosto de 2025, una cifra que supera ampliamente lo enviado durante todo el sexenio anterior.