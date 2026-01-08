Respalda Morena en Senado Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Estrategia de seguridad ha logrado reducir el número de homicidios, presumió la presidenta Claudia Sheinbaum (Alan_Ortega )

La bancada de Morena en el Senado, respaldó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y ejecutada con determinación por el gabinete de seguridad que coordina el secretario Omar García Harfuch.

El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, destacó que los datos presentados por el Gobierno de México son contundentes y reflejan un cambio de rumbo en materia de seguridad, priorizando la vida y la paz de las familias.

“Los resultados hablan por sí solos. La estrategia de la presidenta Sheinbaum, que atiende causas y combate frontalmente a la delincuencia, ya está dando frutos tangibles para Oaxaca y para todo México”, afirmó

Durante la mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de resultados en materia de seguridad pública donde informó que los homicidios dolosos disminuyeron 40 % de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, lo que representa 34 asesinatos diarios menos.

Señaló que este nivel es el más bajo registrado desde 2016 y destacó que la tendencia a la baja se ha mantenido durante los últimos 15 meses.

“Esta es la consecuencia de una coordinación estrecha entre la Federación, los estados y las instituciones de seguridad”, dijo el senador citando las palabras de la Presidenta.

El legislador morenista subrayó la efectividad operativa del gabinete de seguridad, que en poco más de un año ha logrado la detención de 40,735 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 21,000 armas de fuego, la incautación de más de 318 toneladas de droga –incluyendo millones de pastillas de fentanilo– y el desmantelamiento de 1,887 laboratorios y áreas de concentración.

“Como representante de Oaxaca, mi respaldo es total a esta política de seguridad que pone al pueblo primero. Continuaremos trabajando desde el Poder Legislativo para dotar de herramientas y recursos a esta transformación que garantiza, con hechos, un México más seguro”, estableció

Morales Toledo refrendó el acompañamiento desde el Senado a este esfuerzo integral pues explicó que no solo es un trabajo de contención, sino de construcción.

“Los más de 4 millones de atenciones a jóvenes, la recuperación de 308 espacios públicos y el canje de más de 9,000 armas a través del programa ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’, demuestran que se están atendiendo las causas estructurales de la violencia”, estableció

Hizo énfasis en que 26 entidades federativas han reducido su promedio diario de homicidios, y celebró los resultados de la colaboración federal-estatal. Finalmente, reiteró su confianza en que, fortaleciendo los cuatro ejes de la estrategia, “seguiremos avanzando en la reducción de delitos como la extorsión y en la consolidación de la paz que merecemos”.