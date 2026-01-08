Se reporta reducción del 57% en casos de gusano barrenador (Isabel Mateos Hinojosa)

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el operativo para el control del gusano barrenador del ganado ha logrado reducir significativamente los casos activos de las plaga en el país.

El control sanitario que se realizó a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ha logrado mantener el 95.7 por cientode los casos - del total de 492 casos activos al 7 de enero- localizados en nueve estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla, a pesar de que la plaga se ha presentado en 17 entidades.

Cuatro de esos estados(Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro) que tuvieron casos de GBG, a la fecha se encuentran libres de la plaga por la atención oportuna de la emergencia. Finalmente, otroscuatro estados (Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México)tienen menos de 10 casos, los cuales se están atendiendo con la finalidad de inactivarlos.

Con el fin de evitar la dispersió de la plaga por el territorio, el Senasica inició un plan emergente en Tamaulipas y el norte de Veracruz, el cual incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y la liberación focalizada de moscas estériles como estrategia de supresión.

Entre las medidas complementarias, destacan la implementación del Protocolo de Movilizador Confiable que formaliza y mejora el control de la cadena de abasto de ganado. También, se dispuso la suspensión precautoria de la movilización de ganado de las zonas afectadas a engordas de Nuevo León, acompañado de un esfuerzo para fortalecer sus medidas de inspección y vigilancia.

La nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, registra un avance del 48 por ciento en su construcción y entrará en operación en el primer semestre de este año, de acuerdo con lo programado. Esto permitirá duplicar la cantidad de moscas estériles con que se cuenta en la actualidad y, de esta manera, llegar a un total de 200 millones semanales.

Todo lo anterior es parte del Plan de Acción Conjunto entre México y Estados Unidos. El trabajo colaborativo —entre productoras, productores, gobiernos de los estados y autoridades sanitarias del Gobierno de México— es esencial para avanzar en el control y la erradicación del GBG.