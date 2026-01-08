Preinscripciones ciclo escolar 2026-2027 SEP convoca a participar en el proceso de preinscripciones a educación básica del ciclo escolar 2026–2027, las inscripciones serán del 13 al 27 de febrero, en orden alfabético del primer apellido de la o el estudiante

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, convocó a madres y padres de familia y/o tutores de menores de edad a participar en el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026–2027 en los niveles de educación especial, preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México.

El funcionario precisó que dicho proceso se llevará a cabo durante los meses a partir del próximo 13 de enero, hasta el 27 de febrero, proceso que se realizará en línea.

Refirió que el registró se realizará a través de la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), y tiene como objetivo garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a una educación democrática, humanista, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia, como lo promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al respecto, precisó que, para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y el primer ciclo en los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica, el proceso de preinscripción será en las fechas antes señaladas.

Para el caso del primer grado de preescolar, los requisitos para la preinscripción podrán consultarse a partir del 13 de mayo de 2026, mientras que el proceso de registro se llevará a cabo del 19 al 29 de mayo.

A su vez, el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, precisó que el proceso de preinscripción será en orden alfabético, con la letra inicial del primer apellido, siendo para letras A y B; del 13 al 15 de enero, apellidos que inicien con la letra C, será los días 16, 19 y 20 de enero, letras D, E y F; del 21 al 23 de enero.

Para los apellidos que empiecen con la letra G, del 26 al 28 de enero, y los días 29 y 30 de enero, letras H, I, J y K.

Del 3 al 5 de febrero corresponderá a la letra L; los días 6, 9 y 10 de febrero, a la letra M; del 11 al 13 de febrero, a las letras N, Ñ, O y P; del 16 al 20 de febrero, a las letras Q, R, S y T; y finalmente, del 23 al 27 de febrero, a las letras U, V, W, X, Y y Z, señaló.

Concheiro Bórquez agregó que en caso de no haber realizado el registro de preinscripción en el día sugerido conforme a la letra inicial del primer apellido, las madres y padres de familia, así como las personas tutoras, podrán realizarlo cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria, la cual puede consultarse en la página: www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/.

En los casos que no se haya realizado el registro en alguna de las fechas señaladas, se recomienda a madres, padres de familia y personas tutoras a estar atentos a una nueva convocatoria para el periodo extemporáneo, conforme a los lugares que queden disponibles, con excepción de los Centros de Atención Múltiple (CAM).