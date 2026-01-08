Sheinbaum afirma que el homicidio doloso bajó 40% en su primer año de gobierno, la cifra más baja desde el sexenio de Peña Nieto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que durante su primer año de gobierno los homicidios dolosos registraron una disminución del 40 por ciento, lo que representa la cifra más baja desde el año 2016, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que esta reducción equivale a 34 homicidios menos al día, y sostuvo que los resultados reflejan el avance de la Estrategia Nacional de Seguridad, así como la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y la procuración de justicia, en conjunto con los gobiernos estatales.

“Los homicidios dolosos bajaron en 40 por ciento con el cierre de diciembre de 2025, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta subrayó que la tendencia a la baja es resultado de una estrategia integral y del trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, fiscalías y autoridades estatales.

“Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia y de procuración de justicia”, puntualizó.

Posteriormente, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó las cifras más recientes sobre la incidencia delictiva en el país. Explicó que, de acuerdo con el promedio diario mensual, se observa una tendencia sostenida a la baja durante los últimos 15 meses.

Detalló que al inicio de la actual administración, en septiembre de 2024, el país registraba un promedio de 86.9 homicidios dolosos diarios, mientras que en diciembre de 2025 la cifra cerró en 52.4 homicidios diarios.

Desde Cuernavaca, Morelos, Figueroa Franco reiteró que la reducción acumulada en lo que va del gobierno de Sheinbaum es de 34 homicidios dolosos menos por día, lo que confirma una disminución sostenida en uno de los delitos de mayor impacto a nivel nacional.